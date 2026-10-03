معلومات جديدة.. من هو همام الهمامي الذي حاول إسقاط طائرة (فلاي دبي)؟

خبرني - كشفت وسائل إعلام أمريكية السبت هوية مساعد الطيار المتهم بطعن قائد رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى إسرائيل الأربعاء الماضي، ومحاولة إسقاط الطائرة.

وبحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، المساعد هو العُماني همام الهمامي، واعترف خلال التحقيق معه بأنه كان ينوي اسقاط الطائرة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن النائب العام لدولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، صباح اليوم أن مساعد الطيار يُشتبه في محاولته تنفيذ هجوم إرهابي على متن الرحلة رقم FZ1073. وقال: "لقد اعتدى على قائد الطائرة باستخدام فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أنظمة قيادة الطائرة. ويتواصل التحقيق بهدف الكشف عن جميع الملابسات والدوافع الكامنة وراء الحادثة التي وقعت على متن الرحلة".

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق لشبكة ABC بأن عمل الهمامي السابق في شركة "الطيران العُماني" أُنهي إثر الاشتباه في تطرفه. وقالت المصادر إنه يتعاون مع المحققين في الإمارات، في تحقيق ستشارك فيه إسرائيل مشاركة فاعلة، وفقا للتقارير.

وأفادت شبكة "سي إن إن" فجر اليوم، نقلا عن ثلاثة مصادر بينها مصدر إسرائيلي، بأن الهمامي مواطن عُماني وُلد في الإمارات لأب عُماني وأم سورية، وأمضى جزءا من حياته فيها. ويبلغ من العمر 29 عاما.

وأفادت قناة "العربية" السعودية بأن الهمامي أصبح متطرفا خلال إقامته في سوريا، وقالت: "لقد أمضى معظم وقته خارج عُمان، ولا سيما في سوريا". ونقلت القناة عن مصدر قوله إن السلطات العُمانية أدركت أنه يحمل أفكارا متطرفة، وإنه أقام في سوريا لأن والدته سورية، وربما تأثر هناك بأفكار جماعات متشددة.

ووفقا لحساب على منصة "لينكدإن" يحمل اسمه، عمل الهمامي في "الطيران العُماني" سبع سنوات، قبل أن يترك الناقل الوطني لسلطنة عُمان في فبراير 2025. ثم انضم في يونيو من العام الماضي إلى "الخطوط الملكية المغربية" وغادرها بعد ستة أشهر، في يناير 2026. ولم يُشر الحساب إلى عمله اللاحق في "فلاي دبي"، الذي بدأ هذا العام.

وبحسب ABC، عُثر بحوزته عام 2024، حين كان مساعد طيار في "الطيران العُماني"، على "مواد متطرفة"، فتقرر وقفه عن العمل طيارا، لكنه واصل العمل في وظيفة إدارية بالشركة. ولا يزال من غير الواضح، وفق التقارير، ما إذا كانت هذه المعلومات قد نُقلت إلى الشركتين اللتين عمل فيهما لاحقا.

ويجري التحقيق مع الهمامي في الإمارات، وقال مصدر مطلع على الملف إن جهاز أمن الدولة، التابع مباشرة لرئيس الدولة محمد بن زايد، سيتولى التحقيق معه. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الخميس نقله إلى الإمارات مع قائد الطائرة الهندي.

وتأمل إسرائيل أن يتيح نقل مساعد الطيار من السعودية إلى الإمارات تعاونا في مواصلة التحقيق. ولم يتضح بعد الدور الذي ستضطلع به، سواء بالمشاركة المباشرة في التحقيق أو بدور المراقب، لكنها ستتلقى في الحالتين تحديثات متواصلة من أبو ظبي. ورغم العلاقات الوثيقة بين البلدين، سيسعى الإماراتيون إلى إبقاء المشاركة الإسرائيلية بعيدا عن الأضواء، وفق التقارير.

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أنه تصرف منفردا وبمبادرة شخصية. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق، بأنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يربط الهمامي بإيران. وقال دبلوماسي خليجي إن المحققين يسعون إلى تحديد ما إذا كان قد تصرف وحده أم تربطه صلة بجماعات متطرفة.