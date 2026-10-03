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مستشار خامنئي: جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى إيرانية

  • 03 أكتوبر 2026
  • 18:16
مستشار خامنئي جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى إيرانية

خبرني - جدد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي تمسك طهران بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ردا على مطالبة الإمارات بها أمام الأمم المتحدة.

وقال ولايتي، مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون السياسية والدولية، إن "تجربة المنطقة أظهرت أن الأمن المستورد له مدة صلاحية".

وأضاف في التصريح نفسه أن "دولة لم يتجاوز عمرها نصف قرن تدعي من على منبر الأمم المتحدة ملكية جزر سجلت في خرائط تاريخية للقرون الماضية باسم إيران"، مؤكدا أن "الجغرافيا لا تتغير ببيان"، وأن الجزر الثلاث "كانت إيرانية وستبقى إيرانية".

ويأتي تصريح ولايتي بعد أيام من كلمة ألقاها وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر على منبر الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار المرر إلى استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، مؤكدا أن بلاده التزمت دائما بالمطالبة بتسوية سلمية للنزاع عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

ولم يكن تصريح ولايتي هو الرد الإيراني الأول، إذ رد ناصر أسدي، عضو الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة بعد ساعات من الكلمة الإماراتية، مؤكدا أن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وأن السيادة عليها غير قابلة للتفاوض.

كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس" الثلاثاء، إن تكرار المطالب الإماراتية، حتى من منبر الجمعية العامة، لا يغير ما تعتبره طهران حقائق تاريخية وقانونية.

وحذر محسن رضائي الأربعاء الإمارات من أن استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن تكون لها عواقب إيجابية، داعيا أبو ظبي إلى وقف ما سماه "الادعاءات الباطلة بشأن الجزر الإيرانية". وقال رضائي إن استضافة القواعد العسكرية الأمريكية لم تجلب الأمن للإمارات.

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