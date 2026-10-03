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محافظ جرش يقرر وقف الخدمة في مركز صحي الحدادة

  • 03 أكتوبر 2026
  • 17:56
محافظ جرش يقرر وقف الخدمة في مركز صحي الحدادة

خبرني  - محمد شهاب عضيبات

قرر محافظ جرش الدكتور أحمد الفاعوري إيقاف الخدمة في مركز صحي الحدادة الأولي مؤقتًا، لحين إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمركز ومعالجة الملاحظات التي تم الوقوف عليها.

جاء ذلك على هامش زيارة تفقدية للمركز ، رافقه خلالها نائب المحافظ ونائب مدير شرطة جرش ، بحضور رئيس المركز الدكتور ماجد الرواشدة، وأعضاء لجنة السلامة العامة في المحافظة، وبعد الاستماع الى الملاحظات المتعلقة بواقع المنشأة واحتياجاتها.

وتم الاتفاق على أن يكون بإمكان مراجعي المركز خلال فترة توقف الخدمة التوجه إلى أي مركز صحي آخر لتلقي العلاج والخدمات الصحية، دون الحاجة إلى الحصول على ورقة تحويل من مركز صحي الحدادة، بما يضمن استمرار حصول أبناء البلدة على الرعاية الصحية وعدم انقطاع الخدمات عنهم.

وأكد الحضور أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، والعمل على إعادة تشغيل المركز بعد استكمالها، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومناسبة لأبناء المنطقة.

وثمّن أبناء البلدة متابعة محافظ جرش والجهات المعنية لمطالبهم، وحرصهم على معالجة واقع المركز بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المراجعين والعاملين.

محافظ جرش يقرر وقف الخدمة في مركز صحي الحدادة
محافظ جرش يقرر وقف الخدمة في مركز صحي الحدادة
محافظ جرش يقرر وقف الخدمة في مركز صحي الحدادة
محافظ جرش يقرر وقف الخدمة في مركز صحي الحدادة

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