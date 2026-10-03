جعفر حسان يتفقد 183 موقعا خلال عامين

خبرني - نشرت رئاسة الوزراء، السبت، تقرير المتابعة الدوري للزيارات الميدانية التفقدية لرئيس الوزراء جعفر حسان خلال العامين الماضيين، والتي شملت مختلف محافظات المملكة وقطاعات الصحة والتعليم والخدمات والإنتاج والسياحة والشباب والرعاية الاجتماعية.

وكشف التقرير أن حسان تفقد خلال جولاته الميدانية 183 موقعا، أنجزت الإجراءات في 125 منها بالكامل، فيما لا تزال الإجراءات في 58 موقعا قيد الإنجاز.

وشملت الجولات جميع محافظات المملكة، و46 بلدية، و37 لواء، و5 أقضية.

وبحسب التقرير، جاءت التدخلات في المواقع التي زارها رئيس الوزراء بناء على نتائج التواصل الميداني مع المواطنين والتحقق من احتياجاتهم ومطالبهم، إضافة إلى ما ورد من النواب والمحافظين والحكام الإداريين والمجالس البلدية.

الصحة والتعليم

شملت التدخلات 15 مستشفى و26 مركزا صحيا، تخدم أكثر من 6.5 مليون مواطن في مختلف المحافظات.

وفي قطاع التعليم، تضمنت التدخلات بناء وإعادة تأهيل 31 مدرسة، يستفيد منها أكثر من 23 ألف طالب وطالبة.

الإنتاج والتدريب

وفي القطاع الإنتاجي، قدمت الحكومة الدعم والتسهيلات لـ33 مصنعا ومنشأة عاملة في قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، يستفيد منها أكثر من 27 ألف عامل في مختلف المحافظات.

كما شملت التدخلات تطوير 8 مراكز ومعاهد للتدريب المهني والتقني، يستفيد منها نحو 4 آلاف شاب وشابة.

السياحة والحدائق

وشملت الزيارات 19 موقعا سياحيا يرتادها أكثر من 162 ألف زائر سنويا، من أبرزها شاطئ البحر الميت السياحي وكورنيش البحر الميت، ومشروع قرية جرش السياحية البيئية، ومحمية الأزرق، ومشاريع تطوير المواقع السياحية والتاريخية والبيئية شرق المملكة، وحمامات عفرا في الطفيلة.

وتضمنت التدخلات إنشاء حديقتي النشامى والمفرق، وإعادة تأهيل 3 حدائق هي حديقة الجندي في الزرقاء، وحديقة مخيم حطين في لواء الرصيفة، وحديقة مخيم البقعة في لواء عين الباشا.

وأشار التقرير إلى أن الحدائق تخدم أكثر من مليون و910 آلاف مواطن، فيما يجري العمل على إنشاء حدائق عامة في مختلف محافظات المملكة، على أن تنجز غالبيتها العام المقبل 2027.

الشباب والرعاية الاجتماعية

وشملت الزيارات 16 مركزا شبابيا وناديا رياضيا يستفيد منها أكثر من 262 ألف شاب وشابة، إضافة إلى مدينة الحسين للشباب التي يرتادها أكثر من مليوني زائر سنويا.

كما شملت الزيارات 35 مركزا وجمعية ومؤسسة ومرفقا في مجال الرعاية الاجتماعية، مع دعم برامجها والتوسع في خدماتها، ليستفيد منها نحو 236 ألف مواطن.