مؤسسة إعمار جرش تعقد اجتماعها الدوري و تبحث احتياجات القطاعات الخدمية

خبرني - عقد مجلس إدارة مؤسسة إعمار جرش صباح اليوم السبت الموافق 3 تشرين الأول 2026 جلسته الدورية في دار بلدية جرش الكبرى برئاسة رئيس المؤسسة معالي الباشا يوسف الدلابيح وبحضور أمين سر المؤسسة رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس خلال الجلسة جدول الأعمال ونتائج متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق إلى جانب عدد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة والمشاريع التي تسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض رئيس المؤسسة معالي الباشا يوسف الدلابيح أبرز المطالب والاحتياجات التي جرى بحثها خلال زيارته إلى مديرية صحة جرش ومديرية مياه جرش حيث جرى بحث احتياجات القطاع الصحي في المحافظة ومتابعة واقع التزويد المائي في مدينة جرش.

وأوضح الدلابيح أن زيارته إلى مدير مياه جرش تضمنت طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز حصة مدينة جرش من المياه والمساهمة في معالجة مشكلة التزويد المائي مؤكداً أهمية متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ناقش المجلس مشروع تطوير متنزه البلدية والمشروع البيئي السياحي في منطقة الكفير إلى جانب بحث الواقع السياحي في جرش والمشاريع السياحية المطروحة وفي مقدمتها مشروع الربط.

من جانبه استعرض أمين سر المؤسسة ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين المشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها مشيراً إلى أن البلدية أنجزت تصميماً لإنشاء 22 هنجر في المدينة الصناعية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ مساحة الأرض المخصصة له 30 دونماً بهدف نقل المهن المزعجة من داخل الأحياء السكنية.

وقدم بني ياسين شرحاً حول مشروع تطوير متنزه البلدية مبيناً أن المشروع يحتاج إلى إضافة عدد من المرافق والتحسينات التي لا تتطلب كلفة مالية مرتفعة لكنها ستسهم في رفع مستوى المتنزه وتحسين الخدمات المقدمة للزوار مشيراً إلى أن المتنزه سيكون جاهزاً لاستقبال المواطنين والزوار خلال نحو شهر.

واستعرضت المهندسة وفاء الحوامدة فيديو توضيحياً تضمن شرحاً تفصيلياً لمكونات المشروع البيئي في منطقة الكفير وأبرز عناصره وأهدافه.

وعقب انتهاء الاجتماع قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة إعمار جرش و اعضاء مجلس الادارة و فريق من بلدية جرش الكبرى زيارة ميدانية إلى مشروع قرية جرش السياحية البيئية للاطلاع على المشروع وكان في استقبالهم مدير المشروع المهندس أسامة حسن ومدير الإنشاءات المهندس رعد العمرو.

وقدم مدير المشروع شرحاً مفصلاً حول مراحل التنفيذ ومكونات المشروع وأبرز مرافقه مبيناً أن العمل يسير وفق البرنامج المعد للمشروع وأن الافتتاح من المقرر أن يكون خلال شهر تموز من عام 2027.