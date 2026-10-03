الإفراج عن بريطاني/إيراني بكفالة على خلفية حادثة قاعدة فيرفورد

خبرني - أعلنت السلطات البريطانية الإفراج عن بريطاني/إيراني مزدوج الجنسية بكفالة بعد اعتقاله على خلفية حادث أمني عند قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة في بيان إنه تم إلقاء القبض على الرجل، 25 عاما، الخميس الماضي في وسط لندن وإن الشرطة فتشت عقارين في العاصمة البريطانية.

وكان خمسة رجال، جميعهم مواطنون بريطانيون في العشرينات من عمرهم ومن لندن، قد تم إلقاء القبض عليهم في بادئ الأمر في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات وإرهاب بالقرب من قاعدة "فيرفورد" التابعة للسلاح الجوي الملكي، التي استخدمتها قاذفات أمريكية لشن ضربات على إيران.

وتم إطلاق سراح المشتبه بهم الخمسة لاحقا بكفالة. وربطت السلطات البريطانية الحادث بطهران.

وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، إن لندن لديها "مؤشرات قوية" على أن إيران لها دور في حادث قاعدة فيرفورد التي تديرها الولايات التحدة.

وتم إجلاء عشرات السكان من منازلهم بالقرب من القاعدة، مع تحرك رجال الشرطة المسلحة وخبراء في مجال إبطال المتفجرات بالجيش نحو المنطقة الريفية.

وقالت الشرطة لاحقا إنها عثرت على كمية من مادة البنزين سريعة الاشتعال داخل ثلاث شاحنات صغيرة، لها صلة بالمشتبه بهم الخمسة، لكنها لم تعثر على أي متفجرات.