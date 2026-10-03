منتخب السعودية يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة قطر في نصف نهائي (خليجي 27)

خبرني - أصبح زكريا هوساوي مدافع منتخب السعودية خارج حسابات اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، خلال ما تبقى من منافسات كأس الخليج "خليجي 27" بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة العراق.

وقد تعرض هوساوي للإصابة خلال مواجهة العراق، الثلاثاء الماضي، في ختام مباريات المجموعة الأولى، ما دفع دونيس إلى استبداله عند الدقيقة 71، والدفع بمتعب الحربي بدلا منه.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن هوساوي لن يتمكن من المشاركة في مواجهة قطر المقررة مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الدور نصف النهائي، كما لن يكون متاحا للمباراة النهائية حال نجاح المنتخب السعودي في التأهل إليها.

ويواصل المدافع السعودي برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، إلا أن فرص عودته للمشاركة خلال البطولة أصبحت معدومة، وفقا للمصدر ذاته.

ولم تكشف الصحيفة عن سبب استمرار هوساوي ضمن قائمة المنتخب السعودي، رغم التأكد من غيابه عن بقية مباريات "الأخضر" في البطولة، وعدم استبعاده من القائمة.

وسبق أن استبعد دونيس 3 لاعبين من القائمة بسبب إصابات مختلفة بمشوار البطولة، وهم حارس المرمى نواف العقيدي، والمدافع حسن كادش، ولاعب خط الوسط علاء آل حجي.