صورة مع إيموجي أفعى تقود أردنية إلى السجن !

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء الطفيلة بإدانة أردنية بجرمي القدح والتحقير، والحكم عليها بالحبس أربعة أشهر والرسوم، بعد إدانتها بإرسال رسائل مسيئة عبر «ماسنجر» ونشر صورة للمشتكية على «واتساب» مرفقة بعبارات مسيئة، فيما قررت عدم مسؤوليتها عن جرم الذم.

وتعود القضية إلى تلقي المشتكية رسائل من حساب على فيسبوك يعود للمشتكى عليها، تضمنت عبارات من بينها «انقلعن ولا تفوتن عصفحتي» و«ما أوقحكن» و«مكيودات أبراج مراقبة»، قبل أن تنشر المشتكى عليها صورة لصفحة المشتكية على حالة واتساب، مرفقة بعبارة «منا حكيت ما بتشرف باشكالكن»، مع وضع إيموجي أفعى بحسب إفادة المشتكية.

وأظهرت إفادات الشهود أن المنشورات والحالات انتشرت بين أشخاص في المنطقة، فيما قالت المشتكية إن الواقعة أثرت في حياتها الاجتماعية وعلاقتها بزوجها وعملها، ودفعَتها إلى تقليل زياراتها وتواصلها الاجتماعي.

وأثبت التتبع الفني أن الحساب المستخدم في الواقعة يعود للمشتكى عليها، رغم ارتباطه برقم هاتف مسجل باسم شخص آخر.

واعتبرت المحكمة أن رسالة «ماسنجر» تشكل جرم التحقير عبر وسيلة إلكترونية، فيما يشكل نشر صورة المشتكية والعبارات المرفقة بها جرم القدح عبر وسيلة إلكترونية.

وفي الجانب الحقوقي، ألزمت المحكمة المشتكى عليها بدفع 1100 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف و110 دنانير أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

يشار الى قابليه الحكم للاستئناف في الشق الجزائي والاعتراض في الشق الحقوقي.