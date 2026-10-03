العمل : تسوية 33 نزاعا عماليا منذ بداية 2026

خبرني - تعاملت وزارة العمل، من خلال مديرية علاقات العمل، مع 37 نزاعا عماليا منذ بداية العام 2026، فيما أشرفت على توقيع 28 عقد عمل جماعيا بهدف تحسين المزايا الوظيفية للعاملين في منشآت القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن 33 نزاعا عماليا جرى تسويتها، منها 25 نزاعا عبر التفاوض المباشر، و6 نزاعات عن طريق مندوب التوفيق، ونزاعان من خلال المحكمة العمالية.

وأضافت أن المديرية تتابع حاليا 4 نزاعات قائمة، بهدف التوصل إلى تسوية بين أطرافها.

وينص قانون العمل على 4 مراحل لتسوية النزاعات العمالية والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين، تبدأ بمرحلة "مندوب التوفيق"، وفي حال تعذر التوصل إلى حل ينتقل النزاع إلى "تدخل الوزير"، ثم "مجلس التوفيق" برئاسة الوزارة، وصولا إلى المرحلة النهائية المتمثلة في "المحكمة العمالية".