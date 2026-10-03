أورنج توسع حضورها في التعليم الرقمي بالأردن عبر 10 مدارس حكومية - فيديو

خبرني - زار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الدكتور عزمي محافظة، يرافقه وفد من أورنج، يضم نائب الرئيس التنفيذي للاتصال في مجموعة أورنج ونائب رئيس مؤسسة أورنج العالمية، كارولين غيومين، وعضو هيئة المديرين في مؤسسة أورنج العالمية، هافيدا جوينفود، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، إحدى مدارس برنامج "المدارس الرقمية"، بالشراكة مع مبادرة مدرستي، ممثلة بمديرتها تالا صويص، وبدعم من مؤسسة أورنج

ومنذ انطلاقه في الأردن عام 2025، استفادت 10 مدارس حكومية من 15 حقيبة رقمية لكل مدرسة، وأكثر من 3,000 طالب وطالبة، ضمن مبادرة عالمية تتواجد في 18 دولة تعمل بها أورنج، لتوفير فرص تعليم رقمية أكثر تفاعلاً وشمولاً، وفتح آفاق جديدة للتعلّم

ويأتي ذلك ضمن برنامج “المدارس الرقمية” التابع لمؤسسة أورنج العالمية، والذي يستفيد منه أكثر من 1,700 مدرسة حول العالم

الفيديو عبر الرابط ادناه :

اضفط هنا لمشاهدة الفيديو