*
السبت: 03 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة وحركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية

الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة وحركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية

  • 03 أكتوبر 2026
  • 16:29
الطيران المدني الأجواء الأردنية آمنة وحركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية

خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، اليوم السبت، إن الأجواء الأردنية آمنة وحركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية.

وتابع الفرجات أن نشرة وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصية استرشادية وليست قرار حظر، مضيفا أن شركات طيران أوروبية تواصل رحلاتها وأخرى تقدمت بطلبات تشغيل للشهر المقبل.

وبين أن أكثر من 32 شركة طيران إقليمية ودولية تشغّل رحلات منتظمة إلى المطارات الأردنية.

وأكد أنه يتم متابعة الأجواء والواقع الأمني على مدار الساعة لضمان سلامة المسافرين واستدامة حركة الطيران.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

صورة مع إيموجي أفعى تقود أردنية إلى السجن !
صورة مع إيموجي أفعى تقود أردنية إلى السجن !
  • 2026-10-03 16:55
الخارجية تتابع حادثة مقتل الأردني الحشايشة في شيكاغو
الخارجية تتابع حادثة مقتل الأردني الحشايشة في شيكاغو
  • 2026-10-03 16:29
بدء التحاق الدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم في معسكرات شويعر
بدء التحاق الدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم في معسكرات شويعر
  • 2026-10-03 16:26
الأردن.. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط تسلل 4 أشخاص وتقبض عليهم
الأردن.. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط تسلل 4 أشخاص وتقبض عليهم
  • 2026-10-03 16:02
الأردن : تقلبات جوية وحرارية هذا الأسبوع.. انخفاض وأمطار الثلاثاء
الأردن : تقلبات جوية وحرارية هذا الأسبوع.. انخفاض وأمطار الثلاثاء
  • 2026-10-03 14:40
إيقاف العمل مؤقتا في مركز صحي الحدادة الأولي لإجراء صيانة لمدخله
إيقاف العمل مؤقتا في مركز صحي الحدادة الأولي لإجراء صيانة لمدخله
  • 2026-10-03 13:46