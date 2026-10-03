الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة وحركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية

خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، اليوم السبت، إن الأجواء الأردنية آمنة وحركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية.

وتابع الفرجات أن نشرة وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصية استرشادية وليست قرار حظر، مضيفا أن شركات طيران أوروبية تواصل رحلاتها وأخرى تقدمت بطلبات تشغيل للشهر المقبل.

وبين أن أكثر من 32 شركة طيران إقليمية ودولية تشغّل رحلات منتظمة إلى المطارات الأردنية.

وأكد أنه يتم متابعة الأجواء والواقع الأمني على مدار الساعة لضمان سلامة المسافرين واستدامة حركة الطيران.