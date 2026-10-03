الخارجية تتابع حادثة مقتل الأردني الحشايشة في شيكاغو

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، أنها تتابع من خلال مديرية العمليات حادثة مقتل الأردني محمد الحشايشة في مدينة شيكاغو الأميركية، إثر اعتداء تعرض له أثناء وجوده في مكان عمله.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأميركية التحقيقات المتعلقة بالاعتداء، موضحا أن السفارة على تواصل مستمر مع ذوي الفقيد.

وأضاف أن السفارة قدمت التسهيلات اللازمة لدفن جثمان الحشايشة في الولايات المتحدة، بناء على رغبة ذويه، كما قدمت واجب العزاء.