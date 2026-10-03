بدء التحاق الدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم في معسكرات شويعر

خبرني - باشر مكلفو الدفعة الثالثة من برنامج خدمة العلم، اليوم السبت، الالتحاق بمركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر، وذلك وفق الخطة الزمنية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وسط ترتيبات تنظيمية وإدارية ولوجستية متكاملة لضمان انسيابية إجراءات الاستقبال والالتحاق.

وبين رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي: " أن استقبال المكلفين جرى وفق منظومة متكاملة من الإجراءات والترتيبات التي شملت تدقيق الوثائق الرسمية، وإجراء الفحوصات الطبية، واستكمال متطلبات الالتحاق، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإجراءات وفاعلية تنظيم عملية الاستقبال".

وأضاف إن القوات المسلحة سخّرت مختلف إمكاناتها البشرية والفنية واللوجستية لاستقبال المكلفين، وتوفير البيئة التدريبية الملائمة لتمكينهم من الاستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه التدريبية والوطنية، بما ينسجم مع متطلبات البرنامج ومراحله المختلفة.

وبيّن أن القوات المسلحة سيّرت حافلات مخصصة لنقل مكلفي خدمة العلم من مختلف محافظات المملكة إلى مركز التدريب في معسكرات شويعر، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية ذات العلاقة، بما يضمن سهولة انتقالهم ووصولهم إلى المركز ضمن ترتيبات منظمة وآمنة.

ويشتمل برنامج خدمة العلم على مراحل تدريبية عسكرية ومهارات متخصصة، تتضمن برامج تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والجاهزية، وتنمية المهارات العسكرية والمهنية، وإكساب المشاركين المعارف والخبرات اللازمة، بما يعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية والعمل والانضباط، ويسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن ومسيرة التنمية والبناء.

ويأتي تنفيذ برنامج خدمة العلم في إطار التوجيهات والرؤى الوطنية الرامية إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني، وتعزيز قيم الانتماء والولاء، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.