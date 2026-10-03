350 ألف دولار للحصول على الجنسية الأرجنتينية

خبرني - أطلقت الأرجنتين أول برنامج في أمريكا الجنوبية لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، على أن يبدأ استقبال الطلبات في الربع الأخير من عام 2026، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو أمس الجمعة.

ويتيح البرنامج الحصول على الجنسية عبر مساهمة مباشرة غير قابلة للاسترداد بقيمة 350 ألف دولار لخزينة الدولة، أو شراء سندات حكومية بقيمة 800 ألف أُنشئت لهذا الغرض.



وقالت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية إن البرنامج يرافق إجراءات أخرى لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، مضيفة أن "الإعلان جزء من عملية الأرجنتين المستمرة للانفتاح والاندماج الدولي".

وبموجب البرنامج، يمكن لزوج أو زوجة المتقدم، وكذلك الأبناء بين 18 و25 عاما ممن لم يتزوجوا وليس لديهم أبناء، التقدم للحصول على الجنسية مقابل مساهمة قدرها 100 ألف دولار للخزينة، في حين يمكن للأطفال دون 18 عاما التقدم مقابل 25 ألفا.

توظيف أموال البرنامج

وقالت الحكومة إن الموارد التي سيتم جمعها من هذا البرنامج الجديد ستستخدم لمواصلة تعزيز الوضع المالي والاقتصادي، فيما تخضع الاستثمارات لعملية تقييم تشمل تتبع مصادر الأموال، ومنع غسل الأموال، والحفاظ على الأمن القومي.

ويأتي البرنامج في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس خافيير ميلي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز احتياطيات الدولار، في إطار سياسات اقتصادية تتضمن برنامجا للحوافز الاستثمارية يعرف باسم "ريغي" (RIGI).

وقال جيريمي سافوري، الرئيس التنفيذي لشركة "ميليونير ميغرانت" للاستشارات -في برامج الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار- إن هناك اهتماما بالبرنامج الذي أطلقته الأرجنتين، مضيفا "هناك الكثير من المهتمين، بمن فيهم أشخاص خاضوا هذه العملية من قبل".

وأطلقت العديد من دول العالم، ولاسيما منطقة الكاريبي، السنوات الماضية، برامج لمنح الجنسية أو الإقامة لمن يضخون مبالغ محددة للاستثمار فيها، أو في خزينة الدولة دون اشتراط الإقامة الفعلية، أو اشتراط وقت محدد للإقامة في البلد.



