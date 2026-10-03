6 شهداء بينهم 4 سيدات بغارات إسرائيلية على غزة

خبرني - استشهد ستة فلسطينيين، بينهم أربع سيدات، بغارات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وبيت لاهيا منذ فجر السبت، بحسب مصادر في مستشفيات غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أربع سيدات، بغارة جوية نفذتها قوات الاحتلال بعد منتصف ليل الجمعة السبت على شقة في غرب المدينة، بحسب الدفاع المدني ومجمع الشفاء الطبي.

وقال مسؤول في مجمع الشفاء الطبي إن "خمسة شهداء وعددا من المصابين" وصلوا إلى المستشفى فجر السبت، إثر الغارة التي استهدفت شقة في عمارة الأصالة بحي الرمال.

وأوضح أن الشهداء الخمسة هم ابنتان ووالدة كل منهما، إضافة إلى شاب.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل نقل "خمسة شهداء وعدة إصابات" جراء الغارة، مشيرا إلى أن الشقة المستهدفة أصيبت بشكل مباشر بصاروخين، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع دمار كبير.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الاحتلال استهدفت القيادي في حماس علي العامودي، من دون صدور إعلان عن ذلك من جيش الاحتلال حتى الآن.