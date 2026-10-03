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28% من تجارة الأردن تمر عبر باب المندب.. اضطرابات الممر ترفع كلف الشحن والتأمين

  • 03 أكتوبر 2026
  • 15:14
28 من تجارة الأردن تمر عبر باب المندب اضطرابات الممر ترفع كلف الشحن والتأمين

خبرني - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، السبت، إن أي اضطراب في مسار باب المندب ينعكس على تكاليف التجارة وسلاسل التوريد في الأردن، في ظل ارتباط قرابة 28% من التجارة الخارجية الأردنية بهذا المسار، ووصول قيمة الواردات المرتبطة به إلى قرابة 6.6 مليار دولار سنويا، إلى جانب صادرات تتجاوز ملياري دولار.

وأشار أبو عاقولة إلى أن الأردن تمكن من استيعاب جانب كبير من التحديات التشغيلية والحفاظ على انسيابية حركة البضائع واستمرارية عمليات الاستيراد والتخليص، موضحا أن تأثير الاضطرابات الأمنية في المنطقة يتركز بشكل أساسي في كلف الشحن والتأمين ومدد وصول البضائع، فيما تتركز تداعيات اضطرابات باب المندب على الأردن في الكلفة والوقت أكثر من توافر السلع أو قدرة ميناء العقبة وقطاع التخليص على مواصلة العمل.

وبين أن متوسط بقاء حاويات الترانزيت في ميناء العقبة انخفض من قرابة 15 يوما إلى 12 يوما، فيما يبلغ متوسط بقاء الحاويات الواردة للسوق المحلية قرابة 8 أيام، بالتزامن مع ارتفاع الطاقة التشغيلية اليومية في ميناء الحاويات من قرابة 900 إلى 1200 حاوية.

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