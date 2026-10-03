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أعمدة دخان ولهب قرب منشأة لأرامكو في الرياض.. و السعودية تلتزم الصمت

  • 03 أكتوبر 2026
  • 15:12
أعمدة دخان ولهب قرب منشأة لأرامكو في الرياض و السعودية تلتزم الصمت

خبرني - أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شهود، بأن أعمدة دخان كثيفة وألسنة لهب تتصاعد بالقرب من إحدى منشآت شركة "أرامكو" في الرياض اليوم السبت (3 تشرين الأول 2026).

ولم يصدر تأكيد فوري من السلطات السعودية بشأن الحريق، كما لم تستجب شركة "أرامكو" بعد لطلب التعليق.

ويأتي هذا الحريق في ظل تصاعد حدة الأعمال العدائية بين السعودية والحوثيين في اليمن الموالين لإيران، والذين كثفوا هجماتهم على المدن السعودية وبنيتها التحتية لمجال الطاقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها الفورية عن حريق اليوم على الفور.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي استهداف منشآت لشركة أرامكو السعودية في ينبع بصواريخ وطائرات مسيرة. فيما قالت السعودية حينها إنها اعترضت ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف ومحافظة ينبع، دون أن تسجل أي أضرار في منشآت أرامكو.

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