الأردن : تقلبات جوية وحرارية هذا الأسبوع.. انخفاض وأمطار الثلاثاء

خبرني - يتوقع بمشيئة الله أن تمر المملكة خلال الأسبوع الحالي بحالة من التقلبات الجوية والحرارية، إذ ترتفع درجات الحرارة بداية الأسبوع ثم تنخفض منتصفه مع فرصة للأمطار، على أن تعاود ارتفاعها خلال نهاية الأسبوع بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر الحراري إن شاء الله.

تاليا ملخص حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأسبوع: الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في عموم المناطق، وتقترب العظمى من نهاية العشرينات مئوية في مناطق عدة، فيما تصل إلى الثلاثين مئوية في بعض المدن والأحياء، ويكون الطقس مشمسًا ودافئًا في مختلف مناطق المملكة، فيما يكون حارًا نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وخلال الليل يبقى الطقس باردًا نسبيًا ويستوجب ارتداء ملابس دافئة، خاصة مع تأخر أوقات الليل وفترتي الفجر والصباح الباكر.

الاثنين: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مجددًا وتكون أقل من المعدل بحدود 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة بوجه عام مع ظهور السحب، ويحتمل هطول زخات رعدية من الأمطار أقصى مناطق البادية الشرقية.

الثلاثاء: يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتكون أبرد من المعدل بحدود 5-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة بوجه عام مع ظهور كميات كبيرة من السحب اذ يكون الطقس غائمًا، ويحتمل هطول الأمطار في العديد من المناطق.

الأربعاء: تعاود درجات الحرارة ارتفاعها، ويكون الطقس معتدلًا إلى دافئ خلال النهار في مختلف المناطق مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول الأمطار في مناطق محدودة.

الخميس والجمعة: تتأثر المملكة بامتداد منخفض البحر الأحمر مرفق بتيارات هوائية أكثر حرارة وأقل رطوبة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس لتعود العظمى إلى حوالي 30 مئوية في مختلف المناطق، وتقل برودة الليل مقارنة بما هو عليه الحال.