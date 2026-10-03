دراسة علمية جديدة تحذر من المشروبات الساخنة.. فوق 65 درجة

خبرني - ربطت دراسة جديدة، شملت ما يقرب من مليون شخص، بين شرب الشاي أو القهوة شديدي السخونة بانتظام وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء (الأنبوب الذي ينقل الطعام إلى المعدة).

وبحسب تقرير نشرته مجلة (Women Health UK) البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد خلص باحثون في جامعة أكسفورد إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات تخص ما يقرب من 980 ألف شخص بالغ في بريطانيا.

ووجدوا أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب مشروبات عند درجة حرارة 65 درجة مئوية أو أكثر، كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ"سرطان الخلايا الحرشفية في المريء" بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بأولئك الذين يشربون الشاي أو القهوة دافئة.



كما وجد الباحثون أن شرب ستة مشروبات ساخنة أو أكثر يومياً يرتبط بزيادة في المخاطر. ورغم أن إضافة الحليب تعمل على تبريد الشاي أو القهوة قليلاً، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن درجة حرارة العديد من المشروبات قد تظل أعلى من 65 درجة مئوية.

وتقول الدكتورة كيرين بابير، الباحثة الرئيسية وكبيرة علماء الأوبئة الغذائية في قسم "صحة السكان" بجامعة أكسفورد: "أظهرت الأبحاث الدولية منذ فترة أن تناول المشروبات عند درجات حرارة عالية جداً -وهو أمر شائع في أميركا الجنوبية- يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان المريء".



وتضيف: "ما لم يكن واضحاً تماماً هو ما إذا كان هذا الأمر ينطبق أيضاً على درجات الحرارة التي تُستهلك بها المشروبات الساخنة عادةً في المجتمعات الغربية".

ووفقاً لمؤسسة "أبحاث السرطان في المملكة المتحدة"، يُعد سرطان الخلايا الحرشفية في المريء مرضاً غير شائع نسبياً في بريطانيا، حيث يبلغ احتمال الإصابة به مدى الحياة حوالي 1%. لذا، ورغم أن الخطر النسبي كان أعلى بين الأشخاص الذين يتناولون مشروبات شديدة السخونة، إلا أن الخطر المطلق يظل منخفضاً.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذه الدراسة كانت دراسة "رصدية"، أي أنها تعتمد على الملاحظة وجمع البيانات دون تدخل تجريبي مباشر.

كما كشفت الدراسة عن وجود "ارتباط" ولم تثبت أن المشروبات الساخنة للغاية تسبب السرطان بشكل مباشر، إذ لا تزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم الكيفية الدقيقة التي قد تؤثر بها درجة الحرارة على مستوى الخطر، بحسب ما يؤكد الباحثون.