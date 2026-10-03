شاب ينقذ طفلاً سقط من الشرفة في مصر.. وفيديو يوثق اللحظات الحاسمة

خبرني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق موقفاً إنسانياً لشاب تمكن من إنقاذ طفل صغير من السقوط من شرفة أحد العقارات بمنطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو المتداول، اليوم السبت، الطفل وهو يتعرض لخطر السقوط من الشرفة، فيما انتبه أحد الموجودين إلى الموقف، وسارع شاب إلى التحرك ومحاولة إنقاذه، وتمكن في اللحظات الأخيرة من الإمساك بالطفل واحتضانه قبل ارتطامه بالأرض.

وأثار المشهد تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعون بسرعة بديهة الشاب وتدخله في الوقت المناسب لإنقاذ الطفل، وتداولوا مقطع الفيديو على نطاق واسع.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة الواقعة من خلال كاميرات مراقبة، فيما لم تتضمن التقارير المنشورة حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن هوية الطفل أو الشاب، أو ملابسات سقوط الطفل من الشرفة.