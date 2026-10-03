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إنجاز تاريخي للأردن في آسياد ناغويا.. 11 ميدالية بينها ذهبيتان

  • 03 أكتوبر 2026
  • 14:23
إنجاز تاريخي للأردن في آسياد ناغويا 11 ميدالية بينها ذهبيتان

خبرني - رفع الأردن حصيلته في النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا 2026 إلى 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و6 برونزيات، قبل يوم واحد من ختام الدورة، في أفضل حصيلة للمشاركات الأردنية في تاريخ الألعاب الآسيوية من حيث ألوان الميداليات.

وأحرزت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فادية الخرفان، السبت، الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 57 كغم، فيما أضاف زميلاها زيد مصطفى ومحمد العداربة ميداليتين برونزيتين.

وحسمت الخرفان الذهب بعد فوزها في النزال النهائي على الصينية تشانغ تشولينغ بنتيجة 2-1، لتتوج بطلة لمنافسات وزن تحت 57 كغم.

واستهلت الخرفان مشوارها من الدور ربع النهائي، بفوزها على الفلبينية جاسيكا كانبال، قبل أن تتغلب على التايلاندية ناتكامون واسانا في الدور نصف النهائي، ثم تحسم النهائي أمام تشانغ تشولينغ.

وتوجت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، الخرفان بالميدالية الذهبية خلال مراسم التتويج.

وفي منافسات وزن تحت 68 كغم، أحرز زيد مصطفى الميدالية البرونزية، بعد فوزه على الأفغاني حكمت الله زين في دور الـ16، ثم المنغولي إنخبايار غانتولغا في ربع النهائي، قبل خسارته أمام الإيراني مهدي حاجي في نصف النهائي.

كما أحرز محمد العداربة البرونزية في وزن فوق 80 كغم، بعد فوزه على الياباني هيدينوري إباتا في دور الـ16، ثم الكازاخي بيباريس كابلان في ربع النهائي، قبل خسارته أمام الإيراني أريان سليمي في نصف النهائي.

وفي وزن فوق 67 كغم، ودعت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب المنافسات من الدور ربع النهائي، بعد خسارتها أمام الكورية سونغ دابين بنتيجة 2-0، عقب فوزها على القطرية نور محمد في دور الـ16.

ورفع المنتخب الوطني للتايكواندو رصيده في آسياد ناغويا إلى 5 ميداليات، بواقع ذهبية و4 برونزيات، وهي أفضل حصيلة للتايكواندو الأردنية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية.

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