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  • حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠

حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠

  • 03 أكتوبر 2026
  • 14:17
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠

خبرني - التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، بحضور وزيرة السياحة اللبنانية لورا الخازن لحود.

وأكد حجازين خلال اللقاء أهمية مشاركة الكنيسة المارونية في إحياء مرور ألفي عام على معمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام ٢٠٣٠، وما تحمله المناسبة من أبعاد دينية وروحية وحضارية.

ونقل حجازين تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى البطريرك الراعي، وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والاستمرار في حمل رسالة المحبة والسلام والحوار، مستعرضاً التحضيرات الأردنية لاحتفالية ٢٠٣٠ ضمن رؤية (الأردن فجر المسيحية) . 

وأشار إلى أن الأردن يعمل على إبراز أكثر من ٣٤ موقعاً مسيحياً ضمن تجربة متكاملة للزائر، تمتد من موقع المغطس إلى عدد من المواقع والمسارات الغنية بالشواهد الدينية والتاريخية.

وخلال زيارته إلى لبنان، اطلع حجازين على عدد من المواقع والمسارات السياحية والدينية، وعلى التجربة اللبنانية في تقديم إرثها الروحي والثقافي.

من جانبه، ثمّن البطريرك الراعي دعم جلالة الملك عبدالله الثاني، وتقديره للعلاقات التاريخية بين الأردن والكنيسة المارونية ولبنان، مشيداً بمبادرة جلالته بتخصيص قطعة أرض للكنيسة المارونية في موقع المغطس لإقامة كنيسة عليها.

ورحب البطريرك بمشاركة الكنيسة المارونية في احتفالية عام ٢٠٣٠، بما يعزز البعد الروحي للمناسبة، ويجسد رسالة التلاقي والانفتاح والسلام.

حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠
حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠

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