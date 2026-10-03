إيقاف العمل مؤقتا في مركز صحي الحدادة الأولي لإجراء صيانة لمدخله

خبرني - قررت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش إيقاف العمل مؤقتا في مركز صحي الحدادة الأولي؛ لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمدخل المركز، وفق محافظ جرش أحمد الفاعوري.

وقال الفاعوري إن قرار الإيقاف المؤقت جاء لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمدخل المركز، بعد سقوط عدد من الحجارة منه.

وأضاف أن قرار الإيقاف اتخذ حفاظا على سلامة المراجعين، موضحا أن سقوط الحجارة لا يشكل خطورة، إلا أن قرار الإيقاف جاء كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضح الفاعوري، خلال تفقده المركز بحضور عدد من أهالي المنطقة، أن أعمال الصيانة ستُجرى بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن مراجعي المركز بإمكانهم التوجه إلى أي مركز صحي مجاور وتلقي العلاج من دون الحاجة إلى ورقة تحويل.