*
السبت: 03 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيقاف العمل مؤقتا في مركز صحي الحدادة الأولي لإجراء صيانة لمدخله

  • 03 أكتوبر 2026
  • 13:46
إيقاف العمل مؤقتا في مركز صحي الحدادة الأولي لإجراء صيانة لمدخله

خبرني - قررت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش إيقاف العمل مؤقتا في مركز صحي الحدادة الأولي؛ لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمدخل المركز، وفق محافظ جرش أحمد الفاعوري.

وقال الفاعوري إن قرار الإيقاف المؤقت جاء لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمدخل المركز، بعد سقوط عدد من الحجارة منه.

وأضاف أن قرار الإيقاف اتخذ حفاظا على سلامة المراجعين، موضحا أن سقوط الحجارة لا يشكل خطورة، إلا أن قرار الإيقاف جاء كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضح الفاعوري، خلال تفقده المركز بحضور عدد من أهالي المنطقة، أن أعمال الصيانة ستُجرى بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن مراجعي المركز بإمكانهم التوجه إلى أي مركز صحي مجاور وتلقي العلاج من دون الحاجة إلى ورقة تحويل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تنظيم النقل تحذّر شركات التطبيقات.. تسييل 50 ألف دينار من الكفالة عند مخالفة التسعيرة
تنظيم النقل تحذّر شركات التطبيقات.. تسييل 50 ألف دينار من الكفالة عند مخالفة ...
  • 2026-10-03 13:01
«العمائم اليهودية» تقود محاميا شرعيا إلى السجن 6 أشهر في الاردن
«العمائم اليهودية» تقود محاميا شرعيا إلى السجن 6 أشهر في الاردن
  • 2026-10-03 12:22
الاردن .. الصحة تطلق خدمة “واتس ثرو” لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية
الاردن .. الصحة تطلق خدمة “واتس ثرو” لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز...
  • 2026-10-03 12:13
أمطار رعدية وغزيرة تقترب من الأردن والمنطقة.. وحالة جديدة نهاية الأسبوع
أمطار رعدية وغزيرة تقترب من الأردن والمنطقة.. وحالة جديدة نهاية الأسبوع
  • 2026-10-03 09:36
أردني يناشد بعلاج ابنه بعد إصابته بـ27 قطبة في وجهه: (مستقبله ضاع) - صورة
أردني يناشد بعلاج ابنه بعد إصابته بـ27 قطبة في وجهه: (مستقبله ضاع) - صورة
  • 2026-10-03 08:23
الاردن .. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق
الاردن .. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق
  • 2026-10-03 08:12