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  • ديانا هشام تحتفل بزفافها وسط حضور نجوم الفن وأجواء مليئة بالفرح (صور)

ديانا هشام تحتفل بزفافها وسط حضور نجوم الفن وأجواء مليئة بالفرح (صور)

  • 03 أكتوبر 2026
  • 13:38
ديانا هشام تحتفل بزفافها وسط حضور نجوم الفن وأجواء مليئة بالفرح صور

خبرني - احتفلت الفنانة المصرية ديانا هشام بزفافها في القاهرة وسط أجواء مبهجة، وبحضور عائلتها وأصدقائها وعدد من نجوم الفن الذين شاركوها فرحتها.

أقيم حفل زفاف ديانا هشام مساء الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني.

 

وشهد الحفل حضور الفنانة نرمين الفقي، والفنان تامر فرج وزوجته، والفنان محمد علي رزق، الذين حرصوا على مشاركة ديانا هشام احتفالها بهذه المناسبة الخاصة، وسط أجواء اتسمت بالبهجة والسعادة.

ديانا هشام تحتفل بزفافها وسط حضور نجوم الفن وأجواء مليئة بالفرح (صور) - صورة 1

لحظات مميزة من حفل الزفاف

وتداول أصدقاء ديانا هشام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أجواء الاحتفال، ظهرت خلالها العروس وهي تعيش لحظات من الفرح برفقة أصدقائها والمقربين منها.

كما ظهرت الفنانة في أحد المقاطع وهي ترقص وتغني مع أصدقائها، وسط أجواء احتفالية عكست سعادتها بإتمام زفافها، فيما حرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية لتوثيق تفاصيل يومها المميز.

ديانا هشام تحتفل بزفافها وسط حضور نجوم الفن وأجواء مليئة بالفرح (صور) - صورة 2

ديانا هشام تحتفل بعقد قرانها

وسبق حفل الزفاف احتفال ديانا هشام بعقد قرانها مساء الجمعة الماضية داخل مسجد الشرطة في التجمع الخامس، بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين من العروسين.

وجاء عقد القران بعد فترة من إعلان ارتباط الفنانة، إذ احتفلت بخطوبتها في مارس/آذار 2025، وشاركت متابعيها عبر حسابها على منصة إنستغرام مجموعة من الصور واللحظات الخاصة بالمناسبة.

وحظيت صور الخطوبة وقتها بتفاعل واسع من متابعي ديانا هشام، الذين وجهوا إليها التهاني وتمنوا لها حياة زوجية سعيدة، قبل أن تحتفل لاحقًا بإتمام زفافها وسط حضور المقربين ونجوم الفن.

ديانا هشام تحتفل بزفافها وسط حضور نجوم الفن وأجواء مليئة بالفرح (صور) - صورة 3

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