عودة شبح الطاعون.. وفاة فنية مختبر في روسيا وبدء إجراءات عزل

خبرني - أثار الإعلان عن وفاة شابة بمرض الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا حالة من القلق، بالتزامن مع تقارير إعلامية محلية تحدثت عن وضع عدد كبير من الأشخاص تحت الحجر الصحي بعد الاشتباه في مخالطتهم لها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتوفاة تُدعى داريا شيبيلوفا، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 28 عامًا، وكانت تعمل في معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون.

الاشتباه في إصابتها داخل المختبر

وذكر موقع «بيبول أوف بايكال» الإخباري أن الشابة ربما أصيبت بالطاعون الرئوي أثناء عملها، مرجحًا أن تكون العدوى حدثت عقب انكسار أنبوب اختبار داخل المختبر.

وأشار الموقع إلى أن ما يصل إلى 200 شخص ممن يُحتمل أنهم خالطوا الشابة وُضعوا تحت الحجر الصحي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهم أو مدة العزل.

ولم تصدر وزارة الصحة الروسية بيانًا فوريًا يوضح ملابسات الواقعة، كما لم تتمكن وكالة «فرانس برس» من التحقق بصورة مستقلة من صحة جميع التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية.

مسؤول روسي يؤكد الوفاة بالطاعون

وكان أليكسي تسيدينوف، حاكم منطقة بورياتيا الروسية، قد أعلن في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفاة امرأة في منطقة إيركوتسك المجاورة نتيجة الإصابة بالطاعون.

وتتواصل التساؤلات بشأن مصدر العدوى وعدد المخالطين والإجراءات الصحية المتخذة، في انتظار صدور معلومات رسمية أكثر تفصيلًا من السلطات الروسية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعد الطاعون الرئوي أحد أشكال المرض شديدة العدوى، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في مرحلة مبكرة.