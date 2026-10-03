*
السبت: 03 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

في أول نزال لها.. المقاتلة السعودية فاطمة العماري ترد على التشكيك في جنسيتها (فيديو)

  • 03 أكتوبر 2026
  • 13:04
في أول نزال لها المقاتلة السعودية فاطمة العماري ترد على التشكيك في جنسيتها فيديو

خبرني - ردت المقاتلة السعودية فاطمة العماري على الشائعات التي طالت جنسيتها عقب فوزها على الجزائرية آية لونيس بالضربة القاضية خلال منافسات دوري المقاتلين المحترفين "PFL MENA".

وحققت العماري الفوز على لونيس بالضربة القاضية عند الدقيقة الأولى و5 ثوانٍ من الجولة الثانية، في أول مشاركة لها بفئة وزن الكاتش ضمن منافسات النسخة الـ11 من البطولة التي أقيمت مساء الجمعة على مسرح "غلوبال" في بوليفارد سيتي بالرياض.

وعن الشائعات المتعلقة بجنسيتها قالت العماري: "أفتخر بكل الدول العربية لكنني سعودية أبا عن جد، واختلاف لهجتي قليلا يعود لكون والدتي كانت تعيش في لبنان، وأنا فخورة بتمثيل بلدي".

وتحدثت المقاتلة السعودية عن تقييمها لمستواها في النزال قائلة: "ليس هذا هو المستوى الذي كنت أرغب بتقديمه صراحة رغم فوزي بالضربة القاضية لكنني أحمد الله على الفوز وتحقيق ما قلته والقادم أفضل".

وحظي انتصار العماري بإشادة غوستافو فيرمينو، نائب رئيس شؤون المقاتلين ومدير النزالات في رابطة دوري المقاتلين المحترفين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تركي آل الشيخ يشعل التكهنات حول عودة فضل شاكر للحفلات
تركي آل الشيخ يشعل التكهنات حول عودة فضل شاكر للحفلات
  • 2026-10-03 12:50
موعد مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج 2026 والقنوات الناقلة
موعد مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج 2026 والقنوات الناقلة
  • 2026-10-03 12:01
دعم جوي و100 ألف جندي يمني.. رويترز: خطة سعودية لمهاجمة الحوثيين خلال أسابيع
دعم جوي و100 ألف جندي يمني.. رويترز: خطة سعودية لمهاجمة الحوثيين خلال أسابيع
  • 2026-10-03 10:46
النائب العام الإماراتي: «عمل إرهابي» وراء واقعة رحلة فلاي دبي FZ1073
النائب العام الإماراتي: «عمل إرهابي» وراء واقعة رحلة فلاي دبي FZ1073
  • 2026-10-03 09:13
السعودية تعلن وفاة 5 معلمات وسائقهن في حادث بالطائف
السعودية تعلن وفاة 5 معلمات وسائقهن في حادث بالطائف
  • 2026-10-03 08:57
الكويت: ضبط مصريين ومقيم بتهمة التلاعب بأوزان بضائع
الكويت: ضبط مصريين ومقيم بتهمة التلاعب بأوزان بضائع
  • 2026-10-03 08:54