في أول نزال لها.. المقاتلة السعودية فاطمة العماري ترد على التشكيك في جنسيتها (فيديو)

خبرني - ردت المقاتلة السعودية فاطمة العماري على الشائعات التي طالت جنسيتها عقب فوزها على الجزائرية آية لونيس بالضربة القاضية خلال منافسات دوري المقاتلين المحترفين "PFL MENA".

وحققت العماري الفوز على لونيس بالضربة القاضية عند الدقيقة الأولى و5 ثوانٍ من الجولة الثانية، في أول مشاركة لها بفئة وزن الكاتش ضمن منافسات النسخة الـ11 من البطولة التي أقيمت مساء الجمعة على مسرح "غلوبال" في بوليفارد سيتي بالرياض.

وعن الشائعات المتعلقة بجنسيتها قالت العماري: "أفتخر بكل الدول العربية لكنني سعودية أبا عن جد، واختلاف لهجتي قليلا يعود لكون والدتي كانت تعيش في لبنان، وأنا فخورة بتمثيل بلدي".

وتحدثت المقاتلة السعودية عن تقييمها لمستواها في النزال قائلة: "ليس هذا هو المستوى الذي كنت أرغب بتقديمه صراحة رغم فوزي بالضربة القاضية لكنني أحمد الله على الفوز وتحقيق ما قلته والقادم أفضل".

وحظي انتصار العماري بإشادة غوستافو فيرمينو، نائب رئيس شؤون المقاتلين ومدير النزالات في رابطة دوري المقاتلين المحترفين.