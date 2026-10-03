دينا تكشف سر تعدد زيجاتها: «أعشق الزواج»

خبرني - كشفت الراقصة المصرية دينا تفاصيل طريقتها في الزواج، موضحة سبب وصول عدد زيجاتها إلى 9 مرات، وذلك خلال فيديو جديد نشرته عبر "إنستغرام".

وتحدثت دينا عن الأمر ضمن سلسلة مقاطعها المصورة التي تقدمها تحت عنوان «اسمع من دينا»، موضحة أنها تتعرض باستمرار لسؤال متكرر خلال لقاءاتها الإعلامية حول عدد مرات زواجها.

وأشارت إلى أنها في كثير من الأحيان تشعر بالارتباك أمام السؤال، وقد تنسى العدد الحقيقي للزيجات، لتجد نفسها بعد ذلك أمام ردود فعل متعجبة من المحيطين بها.

وفي مقطع جديد حمل عنوان «أعشق الزواج»، أوضحت دينا أن نسيانها للتفاصيل أمر طبيعي بالنسبة لها، قائلة بطريقة ساخرة إن عقلها ليس دفترًا يمكنها من الاحتفاظ بكل التفاصيل وتذكرها في أي وقت.

دينا: لا أدخل علاقات عاطفية دون زواج

وكشفت دينا أن وصول عدد زيجاتها إلى 9 مرات يعود إلى طبيعة تعاملها مع العلاقات العاطفية، مؤكدة أنها لم تكن تدخل في علاقات خارج الإطار الرسمي.

وأوضحت أنها عندما تشعر بالإعجاب والتفاهم تجاه شخص ما، فإنها تفضل الانتقال مباشرة إلى خطوة الزواج بدلًا من الاستمرار في علاقة عاطفية غير رسمية.

وقالت الفنانة المصرية إن الزواج بالنسبة لها كان دائمًا الإطار الذي يجمعها بمن ترتبط به، مشيرة إلى أنها لم تكن تخوض علاقة عاطفية بمعزل عن الارتباط الرسمي.

دينا تعلق على زيجات تحية كاريوكا

وتطرقت دينا خلال حديثها إلى الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، التي ارتبط اسمها تاريخيًا بتعدد الزيجات، موضحة أنها لم تصل بعد إلى الرقم المنسوب إليها.

وأضافت دينا بروح مرحة أنها ستواصل الزواج، وربما تتمكن يومًا ما من الاقتراب من الرقم الذي حققته تحية كاريوكا، في إشارة ساخرة إلى كثرة الزيجات المنسوبة إلى الفنانة الراحلة.

وتختلف المصادر التاريخية حول العدد الدقيق لزيجات تحية كاريوكا، إذ تشير بعض الروايات إلى أنها تزوجت 14 مرة، بينما ترفع مصادر أخرى العدد إلى 17 زيجة، وكان من أبرز أزواجها الفنان رشدي أباظة.