ساطور وتهديد وسرقة.. 5 سنوات أشغال لمعتد على سائق طلبات في عمان

خبرني - قضت محكمة بداية جزاء عمان بتجريم متهم بجناية السرقة باستعراض القوة والتلويح بها، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، إضافة إلى الحبس سنة عن مقاومة رجال الأمن.

وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة 26 كانون الثاني 2026، عندما كان أحد المشتكين يعمل سائق طلبات، فاستوقفه المتهم وطلب منه نقله إلى عدة أماكن.

وخلال الطريق وقعت مشادة كلامية، أخرج خلالها المتهم أداة حادة ولوّح بها داخل المركبة.

وبعد توجههم إلى منزل المتهم، عاد حاملا ساطورا ووضعه بجانبه داخل السيارة، ثم طلب من السائق التوجه إلى مكان آخر، إلا أن السائق رفض.

بعد ذلك بدأ المتهم بضرب أجزاء من المركبة بالساطور وتـهـديد السائق، ثم اعتدى عليه وأصابه في يده، قبل أن يعتدي على الشخص الآخر على رأسه ويطالبه بإخراج ما بحوزته من أموال.

كما عاد إلى المركبة وقام بتفتيشها وأخذ عدداً من الأغراض، بينها دخان وشاحن ونظارة وزجاجتا عطر وبكيت فاين، ثم غادر المكان.

ولدى ضبطه من قبل رجال الأمن، حاول الفرار بالقفز من شباك منزله، وكانت بحوزته أدوات حـادة.

وقررت المحكمة أيضاً مصادرة الأدوات الحادة وتضمين المحكوم عليه النفقات القضائية البالغة 25 ديناراً، مع احتساب مدة القبض والتوقيف من العقوبة.