تركي آل الشيخ يشعل التكهنات حول عودة فضل شاكر للحفلات

خبرني - أعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى صدارة الاهتمام، بعدما نشر اسمه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مرفقًا برمز الساعة الرملية.

ولم يكشف تركي آل الشيخ عن أي تفاصيل إضافية بشأن المنشور، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة حول طبيعة المفاجأة المنتظرة، سواء كانت مرتبطة بعودة فضل شاكر إلى الحفلات أو بطرح عمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة.

عودة فضل شاكر للحفلات؟

زاد منشور تركي آل الشيخ من التكهنات بشأن احتمال مشاركة فضل شاكر في موسم الرياض 2026، خاصة مع اقتراب انطلاق فعاليات الموسم يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وربط عدد من المتابعين بين الرسالة الغامضة وإمكانية عودة الفنان اللبناني إلى المسرح بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات امتد لنحو 14 عامًا، وهو ما يجعل أي ظهور فني له ضمن فعاليات الموسم حدثًا لافتًا لجمهوره.

في المقابل، رجح آخرون أن تكون الإشارة مرتبطة بمشروع غنائي جديد، سواء من خلال طرح أغنية منفردة أو الإعلان عن تعاون فني جديد، فيما لم يتم تأكيد أي من هذه الاحتمالات حتى الآن.

موعد قضائي مهم

ويتزامن موعد انطلاق موسم الرياض مع تطور مهم في قضية فضل شاكر، إذ من المقرر أن يمثل أمام قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول، لإعلان القرارات القضائية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه.

وتشمل القضايا اتهامات بالانتماء إلى مجموعة مسلحة وحيازة أسلحة والمشاركة في أحداث معركة عبرا وتبييض الأموال، في ملف شهد عدة تطورات قضائية خلال الأشهر الماضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد قررت في 8 يوليو/ تموز الماضي إخلاء سبيل فضل شاكر مقابل كفالة مالية بلغت 500 مليون ليرة لبنانية، إلى جانب رفع قرار منعه من السفر.

وجاء القرار في ظل شهادات أدلى بها عدد من الشهود، أفادت وفق ما ورد في القضية بعدم مشاركته في أحداث معركة عبرا التي أسفرت عن سقوط عدد من جنود الجيش اللبناني.

كما صدر في مايو/ أيار الماضي حكم ببراءة فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود أمام محكمة جنايات بيروت، في تطور آخر ضمن مسار قضاياه القضائية.