جريمة صادمة في مصر.. شاب يقتل شقيقه الأصغر ويمثل بجثته في الحمام

خبرني - في واقعة صادمة، شهدت العاصمة المصرية القاهرة جريمة بشعة حيث أقدم شاب على قتل شقيقه الأصغر والتمثيل بجثمانه داخل منزلهما دون أسباب واضحة.

وفي التفاصيل، أقدم شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، على قتل شقيقه الأصغر 16 عاماً طعناً بسكين داخل منزلهما في حي مصر القديمة، ولم تنته تفاصيل الحادث البشع عند هذا الحد، حيث قام بتقطيع جثمان شقيقه داخل حمام المنزل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهم حاصل على الثانوية العامة، ويعاني من حالة اكتئاب منذ نحو 7 سنوات، ورغم ذلك لم يخضع لجلسات علاج أو يسبق عرضه على طبيب نفسي من قبل.



وأوضحت التحريات أن أسرة المتهم حاولت علاجه أكثر من مرة، إلا أن كل محاولاتهم لم تسفر عن تحسن حالته، كما اعتاد المتهم التعدي على أفراد أسرته بالضرب، ما كان يدفعهم إلى مغادرة الشقة والانتظار أمام العقار لحين تحسن حالته.

وكشفت التحريات كواليس يوم الحادث، حيث حاول المتهم التعدي على والدته وشقيقاته، ما دفعهن لمغادرة الشقة، بينما ظل المجني عليه وحيداً داخل إحدى الغرف، وبعد مرور نحو ساعتين، قام المتهم بإيقاظ شقيقه واصطحابه إلى الحمام حيث قام بجريمته البشعة.

وقامت السلطات بضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.