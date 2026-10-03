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تبون: أرسلنا مقاتلات إلى النيجر لإحباط "محاولة انقلابية"

  • 03 أكتوبر 2026
  • 12:18
تبون أرسلنا مقاتلات إلى النيجر لإحباط محاولة انقلابية

خبرني - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس/ آب الماضي، ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك.

جاء ذلك في مقتطفات من مقابلة أجراها تبون مع وسائل إعلام محلية، بثتها الرئاسة الجزائرية ليلة السبت، على أن تبث المقابلة كاملة مساء اليوم السبت.

وقال تبون إنه تمّ إرسال طائرات لأن البعض "تمادى"، وأضاف أن رئيس وزراء النيجر محمد الأمين زين كان في زيارة إلى الجزائر، وعاد ليلا إلى بلاده، قبل أن تقع محاولة انقلابية.

وتابع أن "لأمور واضحة، هذا استفزاز لنا.. وأنا أيضا سأرسل طائرات، ومرحبا رأسي برأسك (العين بالعين)". ولم يحدد تبون الجهة التي قصدها بقوله إن البعض تمادى، أو ما إذا كان يشير إلى أطراف داخلية أو خارجية.


علاقات وتدخل
وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 مقاتلات من طراز "سوخوي سو-30″ إلى نيامي، في مهمة لدعم الجيش النيجري عقب التطورات التي شهدتها البلاد.

وكان وزير دفاع النيجر ساليفو مودي أعلن أن مجموعة من العسكريين حاولت ليلة 28-29 أغسطس/ آب احتجاز عدد من زملائهم داخل قاعدة 101 الجوية في نيامي، وأطلقت النار على مواقع إستراتيجية في العاصمة.

وأضاف أن قوات الأمن تدخلت وتمكنت من احتواء الوضع واستعادة السيطرة تدريجيا على المواقع المستهدفة.

وترتبط الجزائر والنيجر بعلاقات أمنية وعسكرية وثيقة، وتتشاركان حدودا برية طويلة، فيما تعد الجزائر استقرار منطقة الساحل جزءا أساسيا من أمنها القومي.

وكان رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين قد زار الجزائر يومي 26 و27 أغسطس/ آب الماضي على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة عمل استهدفت تعزيز التعاون بين البلدين، والتقى خلالها الرئيس تبون.

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