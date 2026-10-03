مفاجأة.. محمد صلاح يدرس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر

خبرني - يدرس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، تطورا صادما لجماهير الكرة المصرية بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها مع الجهاز الفني للفراعنة.

وبحسب ما نقلته قناة "إم بي سي مصر" فإن صلاح تحدث مع بعض المقربين منه بشأن شعوره بعدم حصوله على التقدير المناسب لدوره كقائد للمنتخب مشيرة إلى أن اللاعب يرى أنه تدخل في أزمات سابقة تخص الجهاز الفني وبعض اللاعبين من أجل احتواء المواقف ومنع حدوث صدامات لكنه لا يشعر بأن هذا الدور قوبل بالتقدير الذي يراه مناسبًا لمكانته.

وأضاف التقرير: "صلاح قرر احترام مسيرته مع منتخب مصر ومغادرة المعسكر بهدوء، إذ قد يتجه إلى الاعتزال الدولي إذا لم تعقد جلسة مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لحل الأزمة بشكل عاجل".

ويستعد صلاح حاليا للعودة إلى تركيا والانتظام مع طرابزون سبور الذي ينتظره جدول مزدحم عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويخوض طرابزون 5 مباريات خلال 16 يوما تبدأ بمواجهة سامسون سبور يوم 10 أكتوبر في الدوري التركي، ثم مباراة أمام كوبيون بالوسورا يوم 15 أكتوبر، قبل مواجهة بشكتاش يوم 19 أكتوبر، ثم هارتس الإسكتلندي يوم 22 أكتوبر، وريزة سبور يوم 26 أكتوبر.