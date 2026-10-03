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أزمة جديدة في منتخب مصر.. أول رد رسمي على أنباء سب إبراهيم حسن للاعبين

  • 03 أكتوبر 2026
  • 12:16
أزمة جديدة في منتخب مصر أول رد رسمي على أنباء سب إبراهيم حسن للاعبين

خبرني - كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر حقيقة سب إبراهيم حسن مدير المنتخب للاعبين أثناء أو عقب مباراة أنغولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
ورد مراد على ما كشفه الصحفي أحمد عبد الباسط بشأن وجود أزمة داخل معسكر منتخب مصر، وتحديدا ما ذكره عن تعرض عدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء للتطاول واتهامهم بعدم الأمانة، مشيرا إلى أن الواقعة تسببت في حالة غضب لدى محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم ولاعبين آخرين.
وأكد مراد عدم صحة هذه الرواية مشيرا إلى أن الفيديوهات التي ظهرت وتجمع حسام حسن ومحمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال المباراة لم تشهد أي مشادات.
وأوضح أن جهاز المنتخب لم يجتمع مع اللاعبين من الأساس عقب المباراة حيث تواجد الجهاز في غرفة صغيرة باستاد القاهرة، بينما كان اللاعبون في غرف خلع الملابس ثم غادر الجميع إلى الفندق حيث التقى حسام حسن باللاعبين على الطعام وأخذ في دعمهم ورفع روحهم المعنوية".

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد تعادل سلبيا مع أنغولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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