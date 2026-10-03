الاردن .. الصحة تطلق خدمة “واتس ثرو” لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية

خبرني - أطلقت وزارة الصحة خدمة “واتس ثرو” لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية شاملة بالعاصمة عمان اعتباراً من اليوم السبت، بهدف تسهيل وتسريع استلام المرضى لأدويتهم وتقليل وقت الانتظار.

وتتيح الخدمة للمرضى استلام أدويتهم من شباك مخصص بعد تجهيزها مسبقاً دون الحاجة إلى الانتظار داخل المركز أو مراجعة الصيدلية.

ويستفيد المريض من الخدمة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المخصص للمركز الصحي، والمنشور على صفحة المركز على “فيسبوك”، حيث ينقله الرمز مباشرة إلى حساب “واتساب” الخاص بالمركز وخدمة “واتس ثرو"، وهنا يرسل المريض صور واضحة للوثائق المطلوبة، وتشمل الوصفة الطبية، وبطاقة التأمين الصحي أو الإعفاء، والكرت الأبيض للمركز أو التحويلة، والتقارير الخاصة بالعلاجات التي تحتاج إلى نُسخ منها للصيدلية.

وبعد إرسال الطلب، يراجعه فريق الصيدلية ويجهز العلاج على النظام خلال 48-72 ساعة ، ثم يرسل للمريض رسالة عبر “واتساب” عند اكتمال التجهيز، تتضمن تأكيد جاهزية العلاج وتحديد موعد الاستلام.

وفي الموعد المحدد، يتوجه المريض إلى الشباك المخصص لخدمة “واتس ثرو” في المركز الصحي، حيث يستكمل إجراءات المحاسبة ويستلم العلاج من الشباك ذاته دون الحاجة إلى الانتظار داخل المركز.

وتشمل المرحلة الحالية 4 مراكز صحية شاملة هي: صويلح الشامل، خريبة السوق الشامل، وادي السير الشامل، وسحاب الشامل.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة جاءت انطلاقاً من الأفكار الإبداعية والمبادرات التطويرية التي يقدمها كوادرها الصحية، حيث بدأ تطبيقها في مركز صحي صويلح الشامل بمبادرة من رئيس المركز، قبل تطويرها وتوسيع نطاقها لتشمل عدداً من المراكز الصحية.

وأكدت الوزارة دعمها للأفكار والمبادرات الإبداعية التي يقدمها كوادرها، وتشجيعهم على تقديم الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات وتسهيل حصول المرضى عليها والاستفادة من التجارب الناجحة وتوسيع نطاقها.

وبينت أن الخدمة تسهم في تسهيل استلام أدوية الأمراض المزمنة وتبسيط إجراءات صرف العلاجات الدورية، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الازدحام داخل المراكز الصحية.

وأوضحت أن التجربة ستخضع للتقييم من خلال ملاحظات المرضى والكوادر الصحية والتغذية الراجعة، لتطوير آلية الخدمة تمهيداً لتعميمها على باقي المراكز الصحية في العاصمة والتوسع بها لاحقاً في مختلف محافظات المملكة.