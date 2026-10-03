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موعد مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج 2026 والقنوات الناقلة

  • 03 أكتوبر 2026
  • 12:01
موعد مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج 2026 والقنوات الناقلة

خبرني - تعرف على موعد مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج 2026، والقنوات الناقلة والمعلقين وكيفية مشاهدة البث المباشر.

وتترقب الجماهير العربية موعد المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس الخليج 2026، عندما يلتقي منتخبي قطر والسعودية في مباراة حاسمة. 

ويسعى كلا المنتخبين لحسم التأهل للنهائي السعودية متسلحة بعاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى المنتخب القطري لمباغتة أصحاب الأرض نحو المباراة النهائية.

تقام مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2026 مساء السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة و7:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباراة السعودية وقطر عبر مجموعة من القنوات الرياضية التي أعلنت حصولها على حقوق بث منافسات كأس الخليج العربي 2026.

وتضم قائمة القنوات الناقلة للمواجهة السعودية الرياضية، وMBC Action، وأبوظبي الرياضية، والكأس، والرياضية السعودية، والشارقة الرياضية.


يمكن متابعة البث المباشر لمباراة السعودية وقطر عبر المنصات الرقمية التابعة للقنوات الناقلة للبطولة.

كما تتوفر إمكانية متابعة المواجهة عبر الصفحات الرسمية للقنوات الناقلة عبر منصات التواصل الإجتماعي.

يتولى عدد من المعلقين مهمة التعليق على مباراة السعودية وقطر عبر القنوات الناقلة، مع وجود أكثر من خيار أمام المشاهدين لمتابعة اللقاء.

ويعلق فهد العتيبي وخالد المديفر عبر السعودية الرياضية 1، وأحمد النفيسة وفهد عريشي عبر MBC Action،

وعامر عبدالله المري وعبدالله السعدي عبر أبوظبي الرياضية، وخليل البلوشي وخالد الحدي عبر الكأس.

كما يعلق محمد النجوي عبر الرياضية السعودية، وحسن الهاشمي على الشارقة الرياضية.

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