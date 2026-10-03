العثور على شريك جيبسي روز «القاتلة الشهيرة» ميتا داخل منزله

خبرني - عُثر على كين أوركر، شريك جيبسي روز بلانشارد، الأمريكية التي أُدينت بالمساعدة في قتل والدتها في القضية الشهيرة التي تحولت لاحقًا إلى أعمال وثائقية، ووالد طفلتها أورورا، ميتًا داخل منزل في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت السلطات المحلية إن أوركر، البالغ من العمر 34 عامًا، وُجد دون استجابة داخل منزل في منطقة ريسلاند جنوب شرقي لويزيانا، مساء الخميس، بالتزامن مع يوم عيد ميلاده.

وبحسب مكتب عمدة مقاطعة لافورش، تلقت فرق الطوارئ بلاغًا في نحو الساعة 6:15 مساءً، وجرى التعامل معه في البداية باعتباره حالة اشتباه في جرعة زائدة، قبل أن تبدأ السلطات تحقيقًا رسميًا في ملابسات الوفاة.

وأكدت الشرطة أنها لم تعثر، حتى هذه المرحلة، على ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، بينما تم إخضاع الجثمان للتشريح، مع انتظار نتائج تحاليل السموم لتحديد سبب الوفاة بصورة نهائية.

تفاصيل الساعات الأخيرة

جاء تحرك الشرطة بعد طلب فحص للاطمئنان على أوركر، بعدما توجه ديلان بلانشارد، شقيق جيبسي روز، إلى المنزل وشاهده من خلال إحدى النوافذ مستلقيًا على السرير دون حركة.

وأشار تقرير الشرطة إلى العثور داخل المنزل على محاقن وملعقة بالقرب من مادة بنية مسحوقة، إلى جانب حقنة ومسدس على منضدة قرب السرير.

كما أفاد أشخاص خضعوا للاستجواب بأن أوركر كان قد تحدث في اليوم السابق عن شعوره بالاكتئاب والانزعاج، خلال وجوده في الكنيسة، فيما أبلغ صاحب العمل بأنه لم يحضر إلى وظيفته في اليوم التالي.

جيبسي روز تودعه برسالة مؤثرة

وفي أول تعليق لها بعد الوفاة، نشرت جيبسي روز صورًا تجمعها بأوركر عبر «إنستغرام»، وكتبت أنه سيظل «أعظم قصة حب» في حياتها، مؤكدة أنه سيبقى محبوبًا ومذكورًا إلى الأبد.

كما وصفته في منشور آخر بأنه «أب رائع» و«توأم روحها»، مشيرة إلى أن الرابط بينهما كان أكبر من أن تنهيه المسافة أو الوقت أو حتى الموت.

وتحدثت أيضًا عن تأثير الضغوط العامة والتنمر الإلكتروني على أوركر، مؤكدة أن تلك العوامل تركت أثرًا عميقًا عليه.

من هو كين أوركر؟

ارتبط اسم كين أوركر بجيبسي روز بلانشارد خلال السنوات الأخيرة، وشاركها حياتها بعد خروجها من السجن، كما أنجبا معًا ابنتهما أورورا.

وأصبحت علاقة الثنائي محل اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي حظيت بها جيبسي روز بعد إطلاق سراحها في عام 2023.

قصة جيبسي روز تعود للواجهة

وكانت جيبسي روز قد حُكم عليها بالسجن 10 سنوات في عام 2016، بعد إدانتها بالمساعدة في قتل والدتها دي دي بلانشارد عام 2015، في القضية التي أصبحت واحدة من أشهر القضايا الجنائية في الولايات المتحدة.

وأُدين صديقها السابق نيكولاس غوديجون بجريمة قتل من الدرجة الأولى، وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.

وتحوّلت القضية لاحقًا إلى عدد من الأعمال الوثائقية والدرامية، ما جعل جيبسي روز واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والاهتمام على مواقع التواصل.