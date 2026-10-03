اصطدام «تسلا» بسيارة أجرة.. إصابة نجم «أفاتار» في حادث مروع

خبرني - أصيب النجم النيوزيلندي كليف كورتيس، أحد أبرز نجوم سلسلة أفلام «أفاتار»، في حادث سير مروع بمدينة أوكلاند، بعدما اصطدمت سيارة «تسلا» كان يستقلها بسيارة أجرة متوقفة عند أحد التقاطعات المزدحمة.

وكان كورتيس داخل سيارة من طراز «تسلا» برفقة شخص آخر وقت وقوع الحادث، قبل أن تصطدم السيارة بسيارة أجرة من طراز «تويوتا بريوس».

ووصف مايكل مانينغ، ضابط المحطة الأول في إدارة الإطفاء والطوارئ، الحادث بأنه تصادم شديد وقع بسرعة مرتفعة للغاية، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

3 مصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بدرجات متفاوتة، واضطر رجال الإطفاء إلى إخراج سائق سيارة الأجرة من مركبته بعد التصادم.

وتلقى السائق الإسعافات الأولية في موقع الحادث، قبل نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

كما تعرض شخص آخر لإصابات متوسطة، بينما أصيب شخص ثالث بجروح طفيفة وتلقى العلاج اللازم، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الحادث.

وأكد كليف كورتيس، في بيان نقلته صحيفة «نيوزيلاند هيرالد»، أنه تعرض لإصابات داخلية استدعت نقله إلى المستشفى، معربًا عن حزنه الشديد بسبب ما وقع.

وقال كورتيس إنه قدم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث حتى وصول فرق الطوارئ، التي تولت بعد ذلك التعامل مع الحالات المصابة.

وأضاف أنه يتعاون بصورة كاملة مع السلطات المختصة بشأن التحقيقات، مؤكدًا أنه لن يكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي احترامًا للإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية.

التحقيق في حادث كليف كورتيس

تواصل الشرطة النيوزيلندية التحقيق في ملابسات حادث السير للوقوف على أسبابه والظروف المحيطة بالتصادم.

ولم تعلن السلطات، حتى الآن، توجيه أي اتهامات رسمية على خلفية الحادث، في انتظار انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

من هو كليف كورتيس؟

يمتلك كليف كورتيس مسيرة فنية طويلة، وشارك في مجموعة من الأفلام والأعمال السينمائية المعروفة، من بينها «ذا بيانو» و«ذا ميج».

كما اكتسب شهرة عالمية واسعة من خلال مشاركته في سلسلة «أفاتار»، حيث ظهر في الجزأين الثاني والثالث من السلسلة.

ومن المنتظر أن يواصل كورتيس حضوره في عالم «أفاتار» خلال الجزأين الرابع والخامس، المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة.