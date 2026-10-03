"مش بابا ولا ماما".. نجل لاعب طرابزون يفاجئ الجميع بإجابة عن محمد صلاح

خبرني - فاجأ أرين، نجل أوزان توفان لاعب فريق طرابزون سبور التركي، أحد المشجعين بإجابة غير متوقعة عندما سُئل عن الشخص الذي يحبه أكثر، والده أم والدته، ليختار النجم المصري محمد صلاح.

وظهر أرين في مقطع فيديو عقب مباراة ودية لطرابزون سبور أمام دروجيدا يونايتد، حيث وجه إليه أحد المشجعين سؤالاً عما إذا كان يحب والدته أكثر أم والده، ليرد الطفل بشكل مباشر: "محمد صلاح"، وسط ضحكات وتفاعل الموجودين.



ونشر حساب HaberTS التركي على منصة "إكس" مقطع الفيديو يوم مساء الخميس، وهو الحساب الذي ظهر من خلاله الفيديو المتداول، لتنتشر اللقطة بعد ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرياضية.

ولم تكن إجابة أرين مجرد موقف عابر، إذ سبق أن ارتبط اسم الطفل بمحمد صلاح، بعدما أشارت تقارير إعلامية تركية إلى إعجابه بالنجم المصري، كما سبق أن اصطحبه والده إلى منشآت نادي طرابزون سبور، حيث التقى صلاح والتقط صورة تذكارية معه.



وتحولت إجابة الطفل القصيرة إلى لقطة طريفة لاقت تفاعلاً واسعاً، بعدما وضع محمد صلاح نفسه في المركز الأول بدلاً من والده ووالدته في السؤال الذي وُجه إليه.

وكان محمد صلاح قد غادر معسكر منتخب مصر قبل مباراة جنوب السودان التي تم خوضها على ملعب "جوبا" الدولي الذي تتكون أرضيته من عشب صناعي، خوفاً من الإصابة.

وأكد منتخب مصر في وقت سابق أن غياب محمد صلاح عن تلك المباراة في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا كان قراراً متفقاً عليه بين الطرفين.