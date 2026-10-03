تشبع بعد لقيمات قليلة.. علامات خطورة يجب تجاهلها

خبرني - ربما يبدو الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام أمرا إيجابيا، خاصة لمن يسعون إلى إنقاص أوزانهم، لكن الأمر يختلف عندما يتحول إلى إحساس متكرر بالامتلاء يمنع الشخص من إكمال وجبته المعتادة. ففي بعض الحالات يتعلق الأمر بتغير قدرة المعدة على استقبال الطعام أو نقله إلى الأمعاء.

ويعرف الأطباء هذه الحالة باسم "الشبع المبكر"، وهي من الأعراض التي قد ترتبط بعسر الهضم الوظيفي أو اضطرابات حركة المعدة، وقد تظهر أيضا مع مشكلات صحية أخرى، خصوصا إذا صاحبها الغثيان أو الألم أو فقدان الوزن دون سبب واضح.



والسؤال يكمن في كيف نفرق بين الشبع الطبيعي بعد كمية قليلة من الطعام، والشعور الذي يستدعي البحث عن سبب طبي؟

لماذا نشعر بالشبع بعد لقيمات قليلة؟

يقول استشاري الأمراض الباطنية بالعيادات الملكية في قطر الدكتور مدحت محمد علي، إن الشعور بالشبع عملية فسيولوجية تشترك فيها المعدة والأمعاء والدماغ، ولا تتوقف على كمية الطعام التي يتناولها الإنسان وحدها، فعند بدء تناول الوجبة، ترتخي عضلات الجزء العلوي من المعدة وتتمدد لاستيعاب الطعام، بينما تنقل الأعصاب إشارات إلى الدماغ بشأن امتلائها. وتشارك في هذه العملية هرمونات تفرزها القناة الهضمية، وتسهم في تنظيم الشهية والإحساس بالشبع.

ويضيف أن الشعور بالشبع بعد كمية أقل من المعتاد لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، فقد يرتبط باختلاف الشهية بين الأشخاص، أو بتغير نمط الوجبات ومكوناتها، موضحا أن هذا الشعور يكون أقل إثارة للقلق عندما يحدث بصورة عابرة، ولا يصاحبه انزعاج هضمي، ولا يؤدي إلى فقدان الوزن أو انخفاض مستمر في كمية الطعام التي يستطيع الشخص تناولها.

عندما لا تتمدد المعدة كما ينبغي

ومن أبرز المشكلات التي قد تقف خلف الشبع المبكر عسر الهضم الوظيفي، وهو اضطراب في التفاعل بين الجهاز الهضمي والدماغ، قد تظهر معه أعراض متكررة رغم عدم العثور على مرض عضوي يفسرها بعد التقييم المناسب.



وفي مراجعة طبية نشرتها مجلة نيو إنغلاند الطبية (New England Journal of Medicine) في يناير/كانون الثاني 2026، أوضح الباحثون أن عسر الهضم الوظيفي لا ينشأ بالضرورة عن آلية واحدة، وأن بعض المرضى قد يعانون تغيرات التهابية دقيقة في بطانة المعدة والاثني عشر، إلى جانب اضطرابات في الحركة الهضمية أو زيادة في حساسية الأعصاب.

وتشير المراجعة إلى أن هذه الآليات لا تنطبق بالضرورة على جميع المصابين، وهو ما يفسر اختلاف الأعراض والاستجابة للعلاج من شخص لآخر.

ويلفت الدكتور مدحت إلى أن خزل المعدة، أو بطء إفراغها من الطعام إلى الأمعاء الدقيقة دون وجود انسداد، يمثل احتمالا آخر ينبغي بحثه، خصوصا عندما يترافق الشبع المبكر مع الغثيان أو القيء أو استمرار الامتلاء لساعات بعد الطعام.

ويضيف أنه في هذه الحالة تتباطأ حركة الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة دون وجود انسداد، ويعد السكري من أبرز الأسباب المعروفة لهذا الاضطراب، نتيجة تأثيره المحتمل في الأعصاب والخلايا المسؤولة عن تنظيم حركة المعدة، وقد تظهر أعراض مشابهة مع القرحة الهضمية أو التهاب المعدة وبعض الأمراض الأخرى، ولذلك لا يمكن تحديد السبب اعتمادا على الشعور بالشبع وحده.

علامات لا ينبغي تجاهلها

ويؤكد الدكتور مدحت أن أهمية الشبع المبكر تتحدد بمدى استمراره وتأثيره في الحالة الصحية، وبالأعراض الأخرى التي قد تظهر معه، كفقدان الوزن دون محاولة، أو تراجع الشهية بصورة مستمرة، أو القيء المتكرر، أو صعوبة البلع، أو الألم المستمر في أعلى البطن، كلها علامات تستدعي مراجعة الطبيب للبحث عن السبب.

ويضيف أن القيء المصحوب بالدم، أو البراز الأسود الشبيه بالقطران، أو الألم البطني الشديد والمفاجئ، أو الإغماء وعلامات الجفاف الشديد، تستوجب الحصول على تقييم طبي عاجل.



متى نحتاج إلى الفحوص؟

يعتمد تقييم الشبع المبكر على التاريخ المرضي والأعراض المصاحبة والأدوية المستخدمة، إلى جانب الفحص السريري.

وقد يطلب الطبيب تحاليل الدم، أو اختبار جرثومة المعدة الحلزونية، أو التنظير الهضمي العلوي لاستبعاد القرحة وغيرها من الأمراض العضوية، بحسب طبيعة الحالة وعوامل الخطورة.

أما عند الاشتباه في خزل المعدة، فيمكن إجراء فحص لقياس سرعة انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء.

الجوع والشهية

من جانبها، توضح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة بالمستشفى التركي في قطر الدكتورة عائشة صقر أن فهم أسباب تغير كمية الطعام التي يتناولها الإنسان يبدأ بالتمييز بين الجوع والشهية، فهما مفهومان مترابطان، لكنهما ليسا متطابقين.

فالجوع يعبر عن حاجة فسيولوجية تدفع الجسم إلى طلب الغذاء لتوفير الطاقة والعناصر الغذائية، بينما تشير الشهية إلى الرغبة في تناول الطعام، وهي رغبة تتأثر بعوامل متعددة، من بينها الحالة النفسية والمزاجية.

وتضيف للجزيرة نت أن بعض الأشخاص قد يقبلون على الطعام في حالات الفرح أو الغضب أو الحزن، حتى عندما لا يشعرون بحاجة جسدية واضحة إليه، وهو ما يعرف بالأكل العاطفي.

وتلفت الدكتورة عائشة إلى أن درجة تمدد المعدة تتغير بحسب كمية الطعام المتناولة، ولذلك تختلف قدرة الأشخاص على استيعاب الوجبات وشعورهم بالامتلاء، مؤكدة أن حجم المعدة ليس العامل الوحيد الذي يحدد كمية الطعام التي يستطيع الإنسان تناولها؛ إذ تتداخل معه حركة المعدة وحساسيتها وإشارات الشبع الصادرة إلى الدماغ، ولا يمكن افتراض أن كل شخص يعاني السمنة يمتلك معدة أكبر حجما.



جرثومة المعدة والبكتيريا المعوية

وتشير الدكتورة عائشة إلى أن بعض اضطرابات الجهاز الهضمي قد تجعل الشخص يشعر بالانتفاخ والتخمة بعد تناول الطعام، مما يدفعه إلى تقليل وجباته أو تجنب أصناف غذائية معينة خشية تكرار الانزعاج.



وتضيف أن من العوامل التي يجري بحث دورها في هذه الأعراض التغيرات التي تصيب البكتيريا والكائنات الدقيقة الطبيعية الموجودة في الأمعاء، والتي تشارك في عمليات هضمية متعددة، لكن لا يمكن اعتبار الشبع المبكر دليلا على نقص البكتيريا النافعة، كما لا تعد المستحضرات المحتوية على بكتيريا نافعة علاجا مثبتا لجميع الأسباب؛ إذ تختلف فعاليتها بحسب النوع المستخدم والحالة المرضية.

وتلفت الدكتورة عائشة أيضا إلى جرثومة المعدة الحلزونية، التي قد ترتبط بعسر الهضم وأعراض الامتلاء والانزعاج في أعلى البطن، وقد تسبب التهاب المعدة أو القرحة الهضمية لدى بعض المصابين.

كيف نتعامل مع الشبع المبكر؟

وتؤكد الدكتورة عائشة أن التعامل الغذائي مع الشبع المبكر لا ينبغي أن يقتصر على تقليل حجم الوجبات، خصوصا عندما يكون الشبع المبكر عرضا مرضيا لا نتيجة طبيعية لتنظيم الوجبات.

وفي هذا السياق، يمكن أن يساعد توزيع الطعام على وجبات صغيرة ومتقاربة، مع اختيار أطعمة ذات قيمة غذائية مناسبة، في الحد من الانزعاج وتحسين القدرة على تناول الاحتياجات اليومية.

وتبرز أهمية متابعة الوزن، والانتباه إلى الأطعمة التي تزيد الأعراض، مع تجنب الاستبعاد العشوائي لمجموعات غذائية كاملة دون تقييم متخصص.

ماذا تقول أحدث التجارب الغذائية؟

وفي يونيو/حزيران 2026، نشرت مجلة "طب الجهاز الهضمي والكبد السريري" (Clinical Gastroenterology and Hepatology) تجربة سريرية عشوائية أجريت في المملكة المتحدة، شملت 60 مريضا يعانون متلازمة الضيق بعد الطعام، وهي أحد أنماط عسر الهضم الوظيفي.

وقارنت الدراسة بين الإرشادات الغذائية التقليدية ونظام غذائي منخفض السكريات قصيرة السلسلة القابلة للتخمر، المعروف باسم "فودماب".

وأظهرت النتائج تحسنا في شدة الأعراض ومؤشرات جودة الحياة لدى المجموعة التي اتبعت هذا النظام، لكن النتائج لا تعني أنه مناسب لجميع المصابين بالشبع المبكر.

ويبقى الفارق الأساسي بين الشبع الطبيعي والشبع المرضي هو تغير القدرة على تناول الطعام واستمرار الانزعاج وتأثيره في الصحة. فالشبع بعد وجبة صغيرة ليس مشكلة بحد ذاته، لكن العجز المتكرر عن إكمال الطعام، خاصة إذا صاحبه فقدان الوزن أو الغثيان أو الألم، يستحق البحث عن سببه بدلا من التعامل معه باعتباره وسيلة لتقليل السعرات الحرارية.