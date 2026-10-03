وفاة والدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى، السبت، عبلة طاهر الشحروري، زوجة المهندس نايف السلامين، ووالدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلامين، وصال ومحمد وحلا.

وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الكاظم بمنطقة دير غبار، على أن يوارى جثمانها الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية.

وتقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام، للرجال والنساء، في قاعات جمعية خليل الرحمن بمنطقة الصويفية، اعتبارا من اليوم، من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء.

وأُعلن عن وفاة الفقيدة وسط عبارات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.