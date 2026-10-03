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  • وفاة امرأة بمرض الطاعون في سيبيريا والعشرات قيد الحجر الصحي

وفاة امرأة بمرض الطاعون في سيبيريا والعشرات قيد الحجر الصحي

  • 03 أكتوبر 2026
  • 10:50
وفاة امرأة بمرض الطاعون في سيبيريا والعشرات قيد الحجر الصحي

خبرني - قال مسؤول إقليمي في سيبيريا، الجمعة، إن امرأة توفيت بمرض الطاعون في منطقة إيركوتسك النائية، بالتزامن مع تقارير إعلامية روسية تشير إلى وضع عشرات الأشخاص قيد الحجر الصحي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المرأة تدعى داريا شيبيلوفا، وهي فنية مختبر تبلغ 28 عاما.


وأفاد موقع "بيبول أوف بايكال" الإخباري بأنها كانت تعمل في معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون، مرجحا أن تكون أصيبت بالطاعون الرئوي نتيجة انكسار أنبوب اختبار.

وذكر الموقع أن ما يصل إلى 200 شخص ممن يُحتمل أنهم خالطوها قد وُضعوا قيد الحجر الصحي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان أليكسي تسيدينوف، حاكم منطقة بورياتيا الروسية، قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أن امرأة في منطقة إيركوتسك المجاورة "توفيت جراء الإصابة بالطاعون".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد الطاعون الرئوي شديد العدوى ويمكن أن يكون قاتلا إذا لم يُعالج في مرحلة مبكرة.

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