1.188 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 9 أشهر

خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 20.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت صادرات تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى 1.188 مليار دينار، مقابل 984 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2025.

وبينت المعطيات، ان عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بلغ 34558 شهادة مقابل 31133 شهادة بالفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11 بالمئة.

وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى أكبر خمسة دول مستوردة حسب القيمة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، والتي جاء بمقدمتها العراق بقيمة نحو 477 مليون دينار وبعدد 2167 شهادة، تلاه سويسرا بقيمة 112 مليون دينار وبعدد 27 شهادة.

وبعد ذلك جاءت الإمارات العربية المتحدة بقيمة نحو 89 مليون دينار وبعدد 6792 شهادة، والسعودية بقيمة 80 مليون دينار، وبعدد 6475 شهادة، ثم مصر بقيمة نحو 62 مليون دينار وبعدد 845 شهادة.

وشملت الصادرات خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي المنتوجات الأجنبية بقيمة 567 مليون دينار، والزراعية 174 مليون دينار، والعربية 144 مليون دينار، ثم الصناعية بقيمة نحو 136 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وشهادة المنشأ وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.