ترمب يجدد تعهده: 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس

خبرني - كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهده بتقديم شيك بمبلغ 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس، رغم أن المشرعين الجمهوريين لا يقومون بحملات انتخابية بالتركيز على هذا التعهد.

وقال ترمب خلال تجمع انتخابي بمدينة موبايل في ولاية ألاباما: "إذا فاز الديمقراطيون، سوف يكون لديكم كساد اقتصادي، في رأيي، مثل عام 1929 وهو ليس وقتا جيدا".

وتابع: "أما إذا فاز الجمهوريون، سيكون لدى كل منكم 5 آلاف دولار في جيبه وسيكون هناك نجاح اقتصادي لبلدنا كما لم نشهده من قبل".

ويكرر ترمب بانتظام وعد الشيكات، رغم أن قلة من المشرعين الجمهوريين أيدوا الفكرة. وقد أثار العديد منهم مخاوف بشأن التكاليف التي ستتحملها خزائن البلاد والتأثير المحتمل على التضخم.

وكان ترمب قد طرح فكرة ما سماه "توزيعات ترمب" خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إن المواطنين البالغين سيحصلون على 5 آلاف دولار على غرار الأرباح النقدية التي توزعها الشركات على مساهميها، معتبرا أن الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة يبرر هذه الخطوة.

ويُقدَّر عدد المواطنين الأمريكيين البالغين في العالم -وفق ما أوردته "نيوزويك"- بنحو 245 مليون نسمة، مما يجعل التكلفة التقديرية لهذا الإجراء تصل إلى 1.22 تريليون دولار.

ومع ذلك، أشار ترمب أيضا إلى أن العائدات تشمل كذلك كل مواطن بالغ "في الولايات المتحدة الأمريكية"، وهو ما قد يستبعد نحو مليوني مغترب يعيشون في الخارج لكنهم يحتفظون بالجنسية الأمريكية.