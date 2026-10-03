أمطار رعدية وغزيرة تقترب من الأردن والمنطقة.. وحالة جديدة نهاية الأسبوع

خبرني - تتجه مناطق واسعة من بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية وأجزاء من شمال شرق مصر إلى التأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من منتصف الأسبوع، وسط مؤشرات على ارتفاع فرص هطول الأمطار الرعدية والغزيرة في عدد من المناطق.

ووفق المركز العربي للمناخ، من المتوقع أن تشمل الحالة المرتقبة الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق، إضافة إلى شمال السعودية وأجزاء من شمال شرق مصر، مع تفاوت شدة التأثيرات من منطقة إلى أخرى بحسب تطور الحالة ومسارها خلال الأيام المقبلة.

وتشير المعطيات الجوية إلى فرص لهطول زخات من الأمطار قد تكون رعدية وغزيرة في بعض المناطق، فيما تبقى كميات الهطول ومناطق التركيز مرتبطة بالتحديثات الجوية المقبلة، مع إمكانية تغير نطاق التأثير وشدة الحالة كلما اقترب موعدها.

ومن المتوقع أن ترتفع فرص الأمطار الرعدية والغزيرة بالتزامن مع تطور حالة عدم الاستقرار الجوي منتصف الأسبوع، ما يستدعي متابعة الخرائط والنشرات الجوية خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع احتمالية تشكل السحب الركامية في مناطق مختلفة.

ولا تقتصر المؤشرات الحالية على حالة منتصف الأسبوع، إذ تظهر الخرائط الجوية مؤشرات أولية على احتمال تأثر المنطقة بحالة أخرى من عدم الاستقرار الجوي مع نهاية الأسبوع، ما قد يعني تجدد فرص الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة.

وتبقى هذه التوقعات قابلة للتغير من حيث التوقيت ومناطق التأثير وكميات الأمطار، فيما تختلف طبيعة الحالة من دولة إلى أخرى تبعا للموقع الجغرافي ومسار السحب الرعدية، وسط دعوات إلى متابعة التحديثات الجوية المتتالية مع اقتراب موعد الحالة.