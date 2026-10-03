حادث سير ينهي حياتها مبكرًا.. وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش

خبرني - خيّم الحزن على الوسط الفني اللبناني بعد وفاة الفنانة ندى دندش إثر تعرضها لحادث سير مفاجئ، في خبر أثار حالة من الصدمة بين أفراد عائلتها ومحبيها وزملائها.

ورحلت ندى دندش في سن مبكرة، وسط حالة من الحزن بين المقربين منها، خاصة أنها كانت تتمتع بعلاقات طيبة مع زملائها والمحيطين بها في الوسط الفني.

وانتشر خبر وفاة الفنانة اللبنانية سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن صدمتهم وتأثرهم برحيلها، وحرصوا على تقديم واجب العزاء لعائلتها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة ندى دندش تثير الحزن

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي العديد من رسائل النعي والتعازي عقب الإعلان عن وفاة ندى دندش، إذ عبّر محبوها عن حزنهم لرحيلها المفاجئ.

وكتب أحد المتابعين: «الرحمة لروحك الطاهرة بأمان الله يا ندى»، بينما قال آخر: «السلام لروحها».

وعبّر متابع ثالث عن صدمته الشديدة من خبر الوفاة، قائلًا: «الله يرحمها انصدمت صدمة عمري».

وتواصلت رسائل التعازي والدعاء للفنانة الراحلة، وسط حالة من التعاطف والحزن بين المتابعين الذين تمنوا لعائلتها الصبر والسلوان بعد رحيلها المفاجئ.