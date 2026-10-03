«مقصرين بحقنا».. نجوى كرم تمازح الرجال في حفل دبي (فيديو)

خبرني - أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أجواء حفلها في دبي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع من الجمهور، بعدما مازحت الرجال بشأن التعبير عن المشاعر والحب.

وأحيت نجوى كرم الحفل في أجواء احتفالية مميزة، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين شاركوها الغناء ورددوا كلمات عدد من أعمالها.

وخلال إحدى فقرات الحفل، دخلت نجوى كرم في حوار عفوي مع الجمهور، وتطرقت بروح مرحة إلى الاختلاف بين الرجال والنساء في التعبير عن المشاعر، متسائلة عن الطرف الأكثر تعبيرًا عن الحب.

وقالت نجوى كرم: «مين بيحب أكتر، الستات ولا الرجال؟ الستات بتعبر عن شعور الآخر، مقصرين الشباب بحقنا، عادة الستات عندهم عطا كتير، كتير، كتير».

وأثارت كلمات الفنانة اللبنانية موجة من الضحك والتفاعل بين الجمهور، الذي تجاوب معها بالتصفيق والهتافات، قبل أن تواصل فقراتها الغنائية.

تفاعل واسع مع نجوى كرم في دبي

وشهد الحفل تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا مع نجوى كرم، سواء خلال حديثها العفوي أو أثناء تقديم أغانيها، إذ حرص الحاضرون على مشاركتها الغناء طوال الحفل.

وتأتي مشاركة نجوى كرم في حفل دبي ضمن نشاطها الفني المتواصل، حيث اعتادت خلال حفلاتها الجمع بين الأداء الغنائي والتواصل المباشر مع الجمهور، من خلال المواقف العفوية والحوارات المرحة.