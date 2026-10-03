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النائب العام الإماراتي: «عمل إرهابي» وراء واقعة رحلة فلاي دبي FZ1073

  • 03 أكتوبر 2026
  • 09:13
النائب العام الإماراتي عمل إرهابي وراء واقعة رحلة فلاي دبي FZ1073

خبرني - أعلن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، أن التحقيقات في واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ1073) كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.

وأوضح أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما (فأس الطوارئ) (Crash Axe)، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.

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