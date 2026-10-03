تفاصيل جديدة في مقتل أردني بشيكاغو.. أب لأربعة أطفال

خبرني - كشفت تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل المواطن الأردني محمد فايق الحشايشة، المعروف باسم "أبو فارس"، البالغ من العمر 34 عاما، إثر تعرضه لإطلاق نار داخل متجره في مدينة شيكاغو الأميركية، تاركا خلفه أربعة أطفال، فيما كانت زوجته تنتظر مولودهما الخامس.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، عثرت الشرطة على الحشايشة مصابا بعيار ناري في منطقة الحلق داخل متجره، قبل نقله إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

وأفادت الشرطة، وفق التقارير المنشورة، بأن شاهدا رأى شخصا مسلحا يغادر المكان سيرا على الأقدام عقب إطلاق النار، فيما يواصل المحققون البحث عن شهود وتسجيلات كاميرات المراقبة للمساعدة في كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية مطلق النار.

وفي رواية نقلتها وسائل إعلام عن عائلة الحشايشة، دخل فتى يبلغ من العمر 17 عاما إلى المتجر وطلب شراء السجائر، إلا أن محمد رفض البيع له وطالبه بإبراز هويته للتحقق من عمره، قبل أن يغادر المكان ويعود لاحقا مسلحا، بحسب رواية العائلة.

وكان الحشايشة، بحسب ما نقلته عائلته، قد أمضى نحو 15 عاما في الولايات المتحدة، وحمل جنسيتها، فيما وصفه أفراد من عائلته ومعارفه بأنه من الشباب المكافحين، مشيرين إلى حضوره في أوساط الجالية الأردنية والعربية.

وتواصل السلطات الأميركية التحقيق في القضية، فيما تترقب عائلة الحشايشة نتائج التحقيقات والكشف عن هوية مطلق النار ودوافع الجريمة، في وقت لم يعلن فيه رسميا عن توقيف مشتبه به حتى أحدث المعلومات المنشورة.