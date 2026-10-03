الاعتداء على أكثر من 50 شجرة زيتون في عجلون

خبرني - أقدم مجهولون على قطع أغصان أكثر من 50 شجرة زيتون محملة بالثمار في إحدى مزارع محافظة عجلون، تعود ملكيتها لشخص من أبناء المحافظة يعمل في الولايات المتحدة، فيما تتابع الأجهزة الأمنية الحادثة التي لم تُعرف هوية مرتكبيها بعد.

وتأتي الحادثة مع بدء موسم قطاف الزيتون وتجدد شكاوى بعض أصحاب الأراضي من تعرض محاصيلهم للسرقة أو الاعتداء، الأمر الذي يثير استياء المزارعين لما يمثله من خسارة مباشرة لمصدر رزقهم بعد عام كامل من العناية بالأشجار وتحمل تكاليف الحراثة والتقليم ومكافحة الآفات والمياه والأسمدة والعمالة.

وقال مزارعون إن الاستيلاء على ثمار الزيتون أو الاعتداء على الأشجار لا يمكن تبريره مهما كانت الظروف، باعتباره تعدياً على الملكية وحقوق أصحاب الأراضي، مشيرين إلى أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة قد تكون من العوامل المرتبطة ببعض هذه السلوكيات، من دون أن تشكل مبرراً لها.

واستذكر مزارعون العادات التي ارتبطت تاريخياً بموسم الزيتون، والقائمة على التعاون والتكافل ومساعدة المحتاجين، مؤكدين أهمية تعزيز قيم الأمانة واحترام ممتلكات الآخرين.

وطالبوا بتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية خلال موسم القطاف، وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن حالات السرقة والاعتداء، بما يسهم في حماية المحاصيل والحفاظ على مصدر رزق أصحابها.