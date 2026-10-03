طرح البوستر الرسمي لفيلم «ولا كان على البال»

خبرني - كشفت الجهة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم «ولا كان على البال»، تمهيدا لطرحه في دور السينما المصرية يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي كوميدي، حيث يجسد نور النبوي شخصية «حسن»، وهو شاب يعمل مرشدا سياحيا في مدينة الأقصر، قبل أن تتغير طبيعة حياته عندما يتولى مسؤولية فوج سياحي يضم أشخاصا من جنسيات متعددة.

ويجد «حسن» نفسه في مواجهة مواقف ومفارقات طريفة بسبب محاولاته التواصل مع أفراد الفوج بلغات مختلفة، لتتوالى الأحداث في أجواء تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.

ياسمينا العبد في دور «يارا»

تجسد ياسمينا العبد شخصية «يارا»، التي تدخل حياة «حسن» وتقوده إلى قصة حب غير متوقعة، لتتطور علاقتهما بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها مدينة الأقصر وما تضمه من معالم ومواقع أثرية.

ويركز الفيلم على تأثير اختلاف اللغات والثقافات في العلاقات الإنسانية، مع تقديم هذه الفكرة من خلال مواقف تجمع بين الطابع الرومانسي والكوميدي.

أبطال وصناع فيلم «ولا كان على البال»

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب نور النبوي وياسمينا العبد كل من أشرف عبد الباقي، ومروان المسلماني، وجود السفياني.

والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في دور السينما المصرية يوم 21 أكتوبر 2026، على أن ينطلق في دور العرض بالوطن العربي يوم 29 أكتوبر من العام نفسه.